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Sinema>  Sinema Haberleri
29 Kasım 2018 09:48

Bella Throne çırılçıplak kamera karşısına geçti

Hollywood’un asi kızı Bella Throne yeni makyaj koleksiyonunu tanıtmak için hazırladığı videoda çırılçıplak kamera karşısına geçti.


Disney’in çocuk filmleriyle adını duyurduktan sonra Big Sky, Keep Watching, The Babysitter ve Ride gibi filmlerde boy gösteren çılgın isim Bella Throne yine şaşırtmadı. Her adımı olay olan genç kız bu sefer kendi hazırladığı makyaj koleksiyonunun tanıtımı için çırılçıplak kamera karşısına geçti.



Adını “Sexual Chocolate” koyduğu makyaj koleksiyonu tanıtım videosu dün geceden (Çarşamba) itibaren bir buçuk milyona yakın izlenme oranı yakaladı. 21 yaşındaki aykırı yıldız “Sexual Chocolate” serisi için yeni tanıtım videoları paylaşacağınız da açıkladı.


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