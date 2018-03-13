13 Mart 2018 11:06 Ben Affleck ve Matt Damon bir karar aldı! Frances McDormand'ın Oscar konuşması işe yaramışa benziyor...

Ben Affleck ve Matt Damon 2012 yılında birlikte Pearl Street Films prodüksiyon şirketini kurmuşlardı. İkili Frances McDormand'ın bu sene Oscar ödül töreninde yaptığı konuşma sonrası şirketleri adına bir karar aldılar.

2016'da TED Talks'ta ilk kez bir tanım olarak duyulmuş olan,McDormand'ın Oscar konuşması esnasında altını çizdiğindeyse iyice konuşulmaya başlanmış olan "inclusion rider" tabirini açalım önce.

Medya araştırmacısı Dr. Stacy Smith'in 'Hollywood'daki Cinsel Ayrımcılık' konulu konuşmasında anlattığı üzere tecrübeli oyuncu, sözleşmesine film ekibi ve kadrosunun etnisite ve/veya cinsiyet dengesinde olmasını talep etme hakkını ekleyebilir. Buna "inclusion rider" deniyor.

Ben Affleck ve Matt Damon, kendi şirketleri adına bundan sonraki tüm projelerinde bu hakkı uygulayacaklarını bildirdiler.

Bilgi şirketin twitter hesabından yapıldı. Hollywood, ayrımcılık konusunda bazı düzeltmelere gitmeye başladıysa da, genel anlamda bu konudaki mücadeleler sürüyor.

Frances McDormand'a konuya dikkat çektiği için teşekkür ederken, Pearl Street Films'i de kutluyoruz.