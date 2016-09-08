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Sinema>  Sinema Haberleri
8 Eylül 2016 10:33

Ben-Hur filminde şaşırtan hata

Ben-Hur filminin gerçekleştirilen basın gösteriminde büyük bir hata fark edildi. Haluk Bilginer'in ismi, filmin jeneriğinde yanlış yazımış ve düzeltilmemiş.

Timur Bekmambetov'un yönetmenliğinde çekilen 1880'de yazılan Ben-Hur: A Tale of the Christ isimli Lew Wallace romanından uyarlanan Ben-Hur filmi, yarın vizyona giriyor. Gerçekleştirilen basın gösteriminde fark edilen bir hata ise, Türk izleyicileri oldukça şaşırttı.

Türkiye'nin uluslararası alanda da birçok başarıya sahip önemli aktörlerinden Haluk Bilginer'in kadrosunda bulunduğu film, basın gösterimini dün gerçekleştirdi. Yapılan basın gösteriminde, filmin jeneriğinde Haluk Bilginer'in isminin Haluk Biligner olarak yazıldığı fark edildi. Bu hatanın, filmin basın gösterimine kadar fark edilmemiş olması ve düzeltilmemesi büyük tepki çekti.
Öte yandan filmin Avrupa'da yayınlanacak olan versiyonunda Haluk Bilginer'in sahnelerinin kısaltıldığı da söyleniyor. Haluk Bilginer filmde, Jack Huston, Toby Kebbell, Rodrigo Satoro ve Morgan Freeman ile paylaşıyor.
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