Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
10 Eylül 2018 08:44

Benedict Cumberbatch ve Jake Gyllenhaal Rio’da buluşuyor

Yakışıklı aktörler Benedict Cumberbatch ve Jake Gyllenhaal, Rio adlı filmde başrolleri paylaşacak.


Sherlock dizisiyle gönüllere taht kuran Benedict Cumberbatch ile zor filmlerin başarılı aktörü Jake Gyllenhaal, Patrick Melrose dizisinin Emmy adayı olan yönetmeni Edward Berger’ın yeni filminde buluşuyor.

Cumberbatch ve Gyllenhaal aynı zamanda Rio adlı filmin yapımcılığını da üstlenecek. Studiocanal, SunnyMarch ve Nine Stories'in birlikte geliştirdiği psikolojik gerilim filmi Rio'nun senaryosunu Steven Knight yazıyor. Peaky Blinders,Taboo ve Locke gibi yapımların da yaratıcısı olan Knight, yeni hikayesinde Rio'da karşılaşan iki arkadaşı merkezine alıyor.Bu iki arkadaştan biri gazeteci, diğeri ise çok başarılı bir yatırımcıdır. Senaryo detayları bilinmeyen yapımda, güçlü bir kadın kahramanın da yer alması bekleniyor. Filmin çekimlerinin ne zaman başlayacağı henüz belirsizliğini koruyor.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir