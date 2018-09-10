Benedict Cumberbatch ve Jake Gyllenhaal Rio’da buluşuyor

Sherlock dizisiyle gönüllere taht kuran Benedict Cumberbatch ile zor filmlerin başarılı aktörü Jake Gyllenhaal, Patrick Melrose dizisinin Emmy adayı olan yönetmeni Edward Berger’ın yeni filminde buluşuyor.



Cumberbatch ve Gyllenhaal aynı zamanda Rio adlı filmin yapımcılığını da üstlenecek. Studiocanal, SunnyMarch ve Nine Stories'in birlikte geliştirdiği psikolojik gerilim filmi Rio'nun senaryosunu Steven Knight yazıyor. Peaky Blinders,Taboo ve Locke gibi yapımların da yaratıcısı olan Knight, yeni hikayesinde Rio'da karşılaşan iki arkadaşı merkezine alıyor.Bu iki arkadaştan biri gazeteci, diğeri ise çok başarılı bir yatırımcıdır. Senaryo detayları bilinmeyen yapımda, güçlü bir kadın kahramanın da yer alması bekleniyor. Filmin çekimlerinin ne zaman başlayacağı henüz belirsizliğini koruyor.