Benedict Cumberbatch'in 13 şaşırtıcı yönü

Son yılların en popüler dizilerinden birisi. En popüleri olmasa da her sezonu en merakla bekleneni ve bu dizinin başrol oyuncusu... Dizi de, başrolü de İngiltere'nin dünyaya armağanı. Sherlock hepimize tüm bunları dedirtiyor, Benedict Cumberbatch de. Dünyanın tuhaf beğenilerle sınandığı bir dönemde Sir Arthur Conan Doyle'un klasik anlatının bir adım dışına taşırmadığı anlatısıyla biçimlendirdiği Sherlock Holmes'u anlatan bir diziyi bu kadar popüler hale getirip onu bir rüzgara hatta fırtınaya çevirebilmek nasıl mümkün oldu? Dizinin teknik başarısını bir kenara bırakırsak bunda Benedict Cumberbatch'in payı büyük. Tiyatro aşkıyla sahnelerin tozunu uzunca bir süre yuttuktan sonra sinema filmlerine ve dizilere de transfer olarak müthiş bir popülerliğe ulaştı Benedict Cumberbatch. Sherlock dizisi onu besledi, o da Sherlock dizisini. 221B'de hakikaten yaşadığına, Watson'ın gerçekten öyle güzel atkılar taktığına inandırdılar bizi el birliğiyle. Ve şimdi bKendisine Benedict Cumberbatch filmleri, Benedict Cumberbatch dizileri, Benedict Cumberbatch tiyatro oyunları gibi apayrı başlıklar açmamız gerekiyor belki de. Fakat bugün, Benedict Cumberbatch'in kırkıncı yaşını tüm dünyada büyük bir mutlulukla kutluyoruz bunları incelemek yerine. Bu kutlama sırasında da cebinizde kendisi hakkında mutlaka bulunması gereken bilgileri vermek istiyoruz. Siz tanıyın, biz kutlayalım, Benedict gülsün!









1. Korkunç bilgi: Neredeyse oyuncu olmayacaktı!









Sakin olun, geçti. Yok yok gerçekten geçti. Neredeyse oyuncu olmayacaktı, ama oldu. Ailesi kendisini buna yönelttiği (ya da "zorladığı için" mi diyelim) neredeyse hukuk okuyacakmış genç Benedict. İkna kabiliyetinin yüksek olduğunu ve bir tür hukukçu aurası taşıdığını biliyoruz gerçi, yine çok başarılı olabilirdi. Ancak o zaman kendisini tanıyamazdık. Bu arada bir yılını bir manastırda Tibetlilere İngilizce öğreterek harcadığını da belirtmekte yarar var. Sen olmasan da öğrenirlerdi aslında Benedict.





2. Nikah memurluğu yapabiliyor

Evli olduğu için kendisiyle evlenemeyebilirsiniz, bu gayet normal. Ama belki de nikah memurunuz Benedict Cumberbatch olabilir. Film yıldızı, Emmy ödüllü oyuncu ve eşcinsel nikah memuru! Benedict Cumberbatch resmi olarak bir nikah memuru oldu ve arkadaşları Seth Cummings ile Rob Rinder'ın Ibiza'daki nikahlarını kıydı!









3. Tuhaf bilgi: Ataları köle ticareti yapıyordu

12 Years a Slave'de de rol alan oyuncunun ataları, Karayip Adaları'nda yaşayıp köle ticareti yapıyormuş. Bu arada annesi de oyunculuk hayatında Cumberbatch soyadını kullanmanın ona olumsuz bir izlenim olarak geri dönebileceğini düşünmüş uzunca bir süre.





4. Bir kez kaçırılmış!

Bir röportaj sırasında BBC'nin mini dizisi To the Ends of the Earth'ün Güney Afrika'daki çekimlerinde hayatını kaybetmekten kurtulduğunu açıklamış Benedict Cumberbatch. 6 kişilik bir çete onu ve dizinin yardımcı oyuncusu Denise Black'i kaçırmış. Benedict bir şekilde bu altı kişiden kurtulmanın yolunu bulmuş. Bu olayla ilgili kurduğu tek bir cümle, kendisinin hayattan ne kadar keyif aldığını ortaya koyuyor: "Şu kaçırılma olayı bana hayatımı daha az sıradan geçirme isteği verdi."









5. En sevdiği yönetmen...

Bir oyuncuya sorulması gereken en önemli sorulardan biri de sanırız bu. Kendisinin en sevdiği yönetmen birçok sinemaseverle ortak: Stanley Kubrick! Ancak bunun nedeni sorulduğu zaman "bununla ilgili 30 bin kelime yazabilirim" diyor. Ki şaka yapmıyor, yazmış. Mezuniyet tezi Stanley Kubrick üzerineymiş.





6. Kimi oynamak istedi?

Benedict Cumberbatch gibi bir oyuncu için kaçınılmaz ve kesinlikle cevaplanması gereken bir soru daha. Bunun da cevabı "Kral" olarak anılan Elvis Presley'miş. Aslında sahiden çok ilginç olmaz mıydı?





7. Taklit yeteneği

David Tennant, Bruce Willis, Chewbacca... Benedict Cumberbatch'in taklit edemediği birisi var mı sahiden? Galiba yok. Ancak en sevilen ve en ilgi gösterileni, yakın zamanda kaybettiğimiz ünlü aktör Alan Rickman'taklidi. Öyle ki, bu taklitle bir The Simpsons bölümünde Alan Rickman'ın Harry Potter serisinde canlandırdığı Severus Snape karakterini seslendirmişti.





8. Başka yetenekleri de var

Mesela resim. Ünlü oyuncu, başarılı da bir ressam aslında. Harrow isimli bir okulun burslu öğrencisi olarak aldığı eğitimle, oldukça büyük yağlı boya tablolara imza atmıştı. Ünlü olduktan sonra da, birçok yardım kuruluşuna kendi portrelerini yapıp bağışladı. Bu portreler, ciddi ilgi gördü ve iyi fiyatlara satıldı.





9. Biraz da bilim: Gözlerinde ne var?







Kiefer Sutherland ve Simon Pegg gibi, Benedict'in de iki gözünün rengi farklı. Bu duruma Sectoral Heterochromia adı veriliyor. Bu heterochromia, gözlerinin maviden yeşile ve yeşilden maviye neden değiştiğini açıklıyor: ışığa göre gözleri farklı görünüyor.





10. Saçlarının asıl rengi

Farklı roller için koyulaştırmak zorunda kalsa da, aslında saçları kestane rengi. Star Trek Into Darkness ve Sherlock'ta mecburen siyaha boyamak zorunda kalmıştı. Üstelik rolleri için fiziksel değişiklikten asla kaçınmıyor. Star Trek'teki performansına hazırlanabilmek için günde 4 bin kalori almaktan da çekinmemişti. Ancak, bu konuyla ilgili onu en çok zorlayan şey, aldığı kiloları vermek olmuş.









11. Tuhaf hayranları var, biraz fazla tuhaflar hem de!









Düşünün ki bir komşunuz, evinizde olan her şeyi attığı tweet'leriyle dünyaya yayıyor. Londra'daki evine ne zaman gelip gittiği, o evde neler yaptığı bu Twitter hesabından sıklıkla paylaşılmış.





12. Damarlarında aktörlük var

Benedict'in anne ve babası da aktör. Timothy Carlton ve Wanda Ventham da uzun süre oyunculuk yapmış. Üstelik Sherlock'un üçüncü sezonunda Sherlock Holmes'un anne ve babasını canlandırmışlar. O bölümle ilgili ailesiyle gurur duyduğunu ancak bu çalışmanın biraz sinir bozucu ve yorucu olduğunu dile getirmiş. Öyle ya, gerçek hayatta "anne" ve "baba" dediğiniz insanlara, dizi setinde canlandırdığınız karakterin ağzından "anne" ve "baba" demek zorunda kalıyorsunuz. Zorlayıcı görünüyor, değil mi?









13. Ünlü dizide iki rol

Dünyanın geri kalanında çok popüler olmasa da Heartbeat isimli polisiye televizyon dizisi, İngiltere'de oldukça popülerdi. 1992'de çekimlerine başlanan dizi, 2010 yılına kadar devam etti. 372 bölüm yayınlanan dizinin iki bölümünde Benedict Cumberbatch de rol aldı.

30 Ocak 2000'de yayınlanan The Good Doctor isimli bölümde Charles isimli bir karakteri canlandırdıktan dört yıl sonra, aynı dizinin 11 Nisan 2004'te yayınlanan No Hard Feelings bölümünde de Toby Fisher isimli bir ana karakteri canlandırdı.