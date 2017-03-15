15 Mart 2017 11:34 Benedict Cumberbatch'ten yeni film haberi var BBC'nin Sherlock'u, Marvel'in Doktor Strange'i derken, Benedict Cumberbatch yepyeni bir filmle geleceğini duyurdu!

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, yeni bir filmle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Matt Haig'in aynı adlı romanından uyarlanacak olan How to Stop Time, ünlü oyuncunun sahibi olduğu yapım şirketi SunnyMarch ve Studiocanal iş birliğiyle sinemaya uyarlanacak.











Cumberbatch, How to Stop Time'da yalnızca oyuncu olmayacak, aynı zamanda yapım şirketi SunnyMarch aracılığıyla yürütücü yapımcılık görevini de üstlenecek. Studiocanal ise filmi bütünüyle finanse etmekte kalmıyor, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya Avustralya ve Yeni Zelanda gibi kendi bölgesi olan ülkelerde vizyona girmesini sağlayıp diğer bölgelere ulaşabilmesi için de ilişkilerin ve sürecin yürütülmesini sağlıyor.



Roman, Tom Hazard (Cumberbatch) isimli 41 yaşındaki sıradan görünümli bir adamın yüzyıllardır hayatta olmasını anlatıyor. Haig tarafından son dört yılda yazılan ilk yetişkin romanı olma özelliği de taşıyan kitap, 2016'da 20'den fazla ülkede satışa çıkmıştı.