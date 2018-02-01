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1 Şubat 2018 11:23

Beni Adınla Çağır'dan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı

Festivallerin gözde filmlerinden ve geçtiğimiz senenin en iddialı filmlerinden Beni Adınla Çağır'dan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı

Beni Adınla Çağır filmi için geri sayım devam ediyor. 4 dalda Oscar adaylığı kazanmasının yanı sıra, Altın Küre ve BAFTA adaylıkları da bulunan, sayısız festivalin yıldızı olan romantik yapımdan altyazılı fragman çıktı. Toronto, Sydney, St. Louis, Londra, New York gibi önemli festivallerin seçkilerinde yer alan romantik dram filmi, erişkinliğe geçişi romantik bir dilde ele alıyor.


James Ivory'nin André Aciman'ın aynı isimli romanından uyarladığı, yönetmenliğini Luca Guadagnino'nun üstlendiği Call Me by Your Name, 80'lerin ilk yarısında Kuzey İtalya'da hayatları kesişen genç Elio ile babasının asistanı Oliver'ın hikâyesini anlatıyor.
İtalyan yönetmen Luca Guadagnino'nun imzasını taşıyan yapımın başrollerinde Elio rolünde Timothée Chalamet, Oliver rolünde Armie Hammer yer alıyor. Kadrosunda Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel, Victoire du Bois, Elena Bucci ve Marco Sgrosso gibi isimleri de bulunduran "Beni Adınla Çağır"ın senaryosunu ise 3 Oscar adaylığı bulunan James Ivory üstleniyor.
"Beni Adınla Çağır", 23 Şubat'ta sinemalarda olacak.
Fragmana bu linkten ulaşabilirsiniz:https://www.youtube.com/watch?v=nfmQVOGirWE
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