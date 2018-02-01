Beni Adınla Çağır filmi için geri sayım devam ediyor. 4 dalda Oscar adaylığı kazanmasının yanı sıra, Altın Küre ve BAFTA adaylıkları da bulunan, sayısız festivalin yıldızı olan romantik yapımdan altyazılı fragman çıktı. Toronto, Sydney, St. Louis, Londra, New York gibi önemli festivallerin seçkilerinde yer alan romantik dram filmi, erişkinliğe geçişi romantik bir dilde ele alıyor.
1 Şubat 2018 11:23
Beni Adınla Çağır'dan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı
Festivallerin gözde filmlerinden ve geçtiğimiz senenin en iddialı filmlerinden Beni Adınla Çağır'dan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı
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Beni Adınla Çağır'dan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı
Festivallerin gözde filmlerinden ve geçtiğimiz senenin en iddialı filmlerinden Beni Adınla Çağır'dan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı