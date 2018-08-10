10 Ağustos 2018 10:32 Benim Adım Osssman hem güldürdü hem ağlattı Yapımcılığını ‘Çılgın Sedat’ olarak bilinen ünlü sanatçı Sedat Kapurtu’nun üstlendiği ‘Benim Adım Osssman’ filmi görücüye çıktı.

Kadrosunda 30’a yakın ünlü ismi buluşturan, baş rollerinde Sedat Kapurtu, Metin Yıldız ve Ateş Fatih Uçan’ın yer aldığı ‘Benim Adım Osssman’ filminin özel gösterimi yapıldı.

Kanyon Cinemaximum Sinemaları’nda gerçekleşen gösterime, filmin oyuncularının yanı sıra; sanat ve spor camiasından da bir çok ünlü isim katıldı.

Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sedat Kapurtu ‘ Hayalimi gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her şeyiyle içime sinen bir film oldu. Umarım izleyenler de beğenir ve salondan mutlu ayrılır’ dedi.

Filmin hikayesini de kendisi kaleme alan Kapurtu ‘Osman’ı kekeme olan yeğenimden yola çıkarak yazdım. Onunla yaşadıklarımız bana ilham oldu. Çok zor günler geçirdik; ama şu anda çok iyi durumda. Kimse engelinden utanmasın‘ dedi.

Filmin başrol oyuncularından Metin Yıldız ise ‘ İzleyen herkesin salondan keyifle ayrılacağını düşünüyorum. Duygu dolu bir filme imza attık. Hem güldüreceğiz hem ağlatacağız’ dedi.

Hayatını bir gazetede köşe yazarı olmaya adamış Osman'ın gazetede çalışmak için evden ayrılmasının ardından yanına gelen kuzeni Fiko(Metin Yıldız)ve Dursun (Ateş Fatih Uçan) ile birlikte değişen hayatını konu alıyor.

İzleyenlerden tam not alan film 17 Ağustos’ta sinemaseverlerle buluşacak.