Benim Adım Osssman’da buluştular

30’a yakın ünlü ismi buluşturan ve “Sevgi Engel Tanımaz” temasıyla yola çıkan filmin fragmanının ardından, engelli yakınlarından Kapurtu’ya mesaj yağdı.

Engelliler adına bir farkındalık yaratmayı amaç edindiklerini belirten Sedat Kapurtu “ Bu filmde, sevginin engel tanımadığını ve kimsenin engelinden utanmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istedik. Fragmanın ardından da engelli yakınlarından, kekemeliği olan sevenlerimden bir çok teşekkür mesajı aldım. Benim için en büyük mutluluk o mesajlardır” dedi.

Başrollerinde Çılgın Sedat, Metin Yıldız ve Ateş Fatih Uçan’ın yer aldığı film 17 Ağustos’ta sinemaseverlerle buluşacak.



