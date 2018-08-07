Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
7 Ağustos 2018 10:40

Benim Adım Osssman’da buluştular

Yapımcılığını “Çılgın Sedat” olarak tanınan ünlü sanatçı Sedat Kapurtu’nun üstlendiği “Benim Adım Osssman” filminin fragmanı yayınlandı.


30’a yakın ünlü ismi buluşturan ve “Sevgi Engel Tanımaz” temasıyla yola çıkan filmin fragmanının ardından, engelli yakınlarından Kapurtu’ya mesaj yağdı.


Engelliler adına bir farkındalık yaratmayı amaç edindiklerini belirten Sedat Kapurtu “ Bu filmde, sevginin engel tanımadığını ve kimsenin engelinden utanmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istedik. Fragmanın ardından da engelli yakınlarından, kekemeliği olan sevenlerimden bir çok teşekkür mesajı aldım. Benim için en büyük mutluluk o mesajlardır” dedi.


Başrollerinde Çılgın Sedat, Metin Yıldız ve Ateş Fatih Uçan’ın yer aldığı film 17 Ağustos’ta sinemaseverlerle buluşacak.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir