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7 Eylül 2018 15:22

Berfin Erdoğan, Belçim Bilgin'i yalnız bırakmadı

Belçim Bilgin’in rol aldığı Hollywood filmi 'Komplo'nun özel gösterimi önceki akşam Soho House'da yapıldı.


Ödüllü yönetmen Per Fly'ın yönettiği Belçim Bilgin, Ben Kingsley ve Theo James'in başrollerini paylaştığı Hollywood filmi 'Komplo'nun özel gösterimi önceki gün Soho House'da yapıldı. Belçim Bilgin'i eşi Yılmaz Erdoğan'ın ilk evliliğinden olan kızı Berfin yalnız bırakmadı.



Filmde 'Nashim' adlı bir tercümanı canlandıran oyuncu, ''Filmde İngilizce ve Arapça konuşuyorum. En büyük çalışmayı dil konusunda yaptım. İngilizce zaten biliyorum ama ilk kez bir filmde İngilizce konuşarak oynadım. İngilizce'de aksanla ilgili bir kaygım yoktu. Zaten Iraklı bir kadın olduğu için aksana ihtiyacım yoktu. Ama Arapça konuşmak için ders aldım, önemli bir mesai harcadım'' diye konuştu.


Ailesinden destek görüp görmediği sorulduğunda Belçim Bilgin, ''Buradan oğlum Rodin ve eşim Yılmaz'a teşekkür etmek istiyorum'' dedi.


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