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18 Ekim 2018 09:36

Bergen krizi

Serenay Sarıkaya, Bergen’in hayatının anlatılacağı filmin senaryosunu beğenmedi.


‘Acıların Kadını’ olarak tanınan, 1989’da öldürülen Bergen’in hayatının anlatılacağı filmde senaryo krizi çıktı. Filmde Bergen’i canlandıracak olan Serenay Sarıkaya senaryoyu beğenmedi. Ocak ayında başlayacak çekimler 2019 yazına ertelendi. Sarıkaya, “Acelemiz yok, her şeyin dört dörtlük olmasını istiyoruz. İçime sinmeyen yerler vardı, yeniden yazılıyor” dedi.


'Acıların kadını' diye anılan arabesk şarkıcısı Bergen'in sağ gözü, eski eşi Halis Serbes'in attığı kezzap yüzünden kör olmuştu. Halil Serbes 1989'da da Bergen'i öldürdü.


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