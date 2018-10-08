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Sinema>  Sinema Haberleri
8 Ekim 2018 08:48

Bergüzar Korel ateş püskürdü

Haklarında çıkan boşanma dedikodularına güzel yıldız Bergüzar Korel sert çıktı.


Oyuncu meslektaşlar Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, boşanacakları iddialarını yalanlayarak bu iddialara tepki gösterdi. Bir magazin programında boşanacakları iddia edilen ikili, Etiler’de bir mekandan el ele çıktı. Ergenç, “Söylentiler gerçekten çok üzücü iddialar” derken, araya giren Korel, “Bizim çocuğumuz var. Herkes kendine gelsin” diyerek sert tepki gösterdi.



Ergenç, Ortaköy’de ev baktığı için çıkan ayrılık haberleriyle ilgili şöyle konuştu: “Yeğenime ev bakmaya gitmiştik. Emlakçı, ‘Kimin için bakıyorsunuz?’ diye sordu. Yeğenim ‘Bana bakıyoruz’ dedi. Sonra ortaya böyle tuhaf şeyler çıktı." "Bunlar çok ayıp şeyler... Gördüğünüz gibi boşanmıyoruz"


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