Beyazperdenin en ürkütücü evleri

Evinizde tanımlayamadığınız şeyler mi oluyor? Yoksa birinin duvarlar arasında gezdiğini mi düşünüyorsunuz? Böyle şeyler ancak filmlerde olur diyip içinizi ferahlatabilirsiniz tabi ama filmler de bazen “gerçekten” gerçek hayattan alıntılanmış olabiliyor. Her neyse şu an gerçeklikle korkmayın. Yoksa aşağıdaki kurmacalara göz atmadan yazıyı terk edebilirsiniz.





House on Haunted Hill (1959)

Lanetli-perili ev temasının ilk ve önemli örneklerinden biri olan House on Haunted Hill, perili evde verilen bir partiyi konu edinir. Tabi bu “parti” pek de bildiğiniz tarzda değildir. Eve davet edilen kişilere şöyle bir vaatte bulunulur: “Eğer bu evde bir gece boyunca kalmayı başarırsanız 10 bin doların sahibi olacaksınız”. Kulağa hoş geliyor öyle değil mi? Filmin 1999 yılında yeniden çevriminde bu miktar tam tamına 1 milyon dolara çıkartılmıştır. Tabi ekonomideki dalgalanmalar paranın değerinde de muhakkak oynamalar yapmıştır. Yoksa bu evin bedeli 40 senede yüz kar artmamıştır diye umut ediyoruz. Her neyse, dönemin korku filmleri yıldızı Vincent Price’nin de rol aldığı film ciddi bir gişe başarısına imza atmıştır. 200 bin dolarlık bütçesi ile 1.5 milyon dolar gişe hasılatı yapan film, türdeşlerine ciddi bir fark atmıştır. Filmin 99 yılındaki yeniden çekiminde ise yapımcılar yine fena bir kazanç elde etmese de kar yüzdesi olarak orijinal yapımın yanına yaklaşamadılar.





The Shining (1980)

Şimdi de günümüz seyircilerinin, bir önceki yapıma göre daha çok aşina olduğu, The Shining ile devam ediyoruz. Kubrick’in en popüler filmlerinden biri olan Shining “perili ev” temasına kıyısından köşesinden temas ettiği için onu da listemize dahil etmek istedik. Evet belki Torrancelerin kış mevsimini geçirdikleri yer bir ev değil ama yine de kapalı bir binada olmaları onları listeye dahil etmemize yetti. Hem House on Haunted Hill’in malikanesinden çok mu farklı Shining’in oteli? Jack Nicholson’un canlandırdığı Jack Torrance karakteri ve onun ailesinin başına gelen ürkütücü olayların asıl kaynağının kaldıkları otel olduğu düşünüldüğünde de Shining’in bu listede olmasını yadırgamamak gerekir. Ancak listemiz çoğu zamanki gibi “en iyiler” başlıklı olduğu için buna itiraz edecek bir kişi olabilir. Mesela Stephen King gibi. Çünkü korku temalı romanları ile ünlenen King, Shining’in de yazarıdır. Fakat Kubrick’in, kendi romanından uyarladığı filmi pek beğendi söylenemez. Yoksa neden bu filme rezil diyip kendi Shining’i filme almaya çalışsın ki?





Poltergeist (1982)

Bir televizyon, bir çocuk ve genişçe bir ev… Muhtemelen bu üç öğenin birleşimi ile oluşturulmuş bir film izlemişsinizdir. Hatta şu an bile bir çırpıda üç beş tane bu tarz film sayabilirsiniz. Polgergeist de aslında bu üç ana öğeden oluşan bir film. Ancak bu üç öğeyi öyle genişletiyor ki film, gelmiş geçmiş en iyi korku film listelerine girecek bir yapımı ortaya çıkarıyor. Tabi filmin hikayesinin Steven Spielberg’e ait olup, bir korku ustası olan Tobe Hooper tarafından filme alınması da Poltergeist’i daha da haşmetli kılan unsurlar. Film temel olarak, evin arazisindeki “yatırların” ev halkıyla, özellikle küçük kız çocukları ile etkileşime geçmesinden ibaret. Tabi etkileşim diyince minik tatlı yaklaşımlar beklemeyin. Büyük sarsıntılı depremlerden, garip paranormal olaylara kadar her şey, bu yaratıkların etkileşimine dahil. Ayrıca medyum vari kişilere merakı olanların da izlemesi gereken bir yapım. Çünkü insanlar, evlerinde gelişen her paranormal olaydan sonra evlerinin, “perili köşk” olduğuna inanabilir. Ancak medyum bu paranormal olayları öyle güzel sıralıyor ki, bin bir çeşit sebepten evinizin allak bullak olabileceğini fark ediyorsunuz.





Ju-On (2002)

Ju-On, ya da bizim aşina olduğumuz ismiyle “Garez”. Amerikan sinemasının bize tanıttığı Asya korku filmlerin en bilindik örneklerinden biri olan Ju-On, tahmin edeceğiniz üzere bir evde geçen ve pek de normal olmayan olayları konu edinir. Elbet de filmin orijinalini izleyen vardır ancak birçok insanın 2004 yapımı “The Grudge”yi daha çok bildiğini düşünüyoruz. Bu sebeple iki filmin farkında bahsetmeyi daha uygun buluyoruz. The Grudge, bildiğiniz üzere “Takeo” adındaki garip, beyaz çocuğa ve onun yaşadığı evdeki gizeme kafayı takan Karen karakteri üzerinedir. Ancak Ju-On, bu kadar net bir karakteri başrole almaz. Evet tabi ki Takeo yine o evdedir ancak eve giren çıkan nüfusta bir artış vardır. Daha çok kişi daha çok ölüm demektir. Amerikalı sinemacılar da seyircilerin, nasıl en rahat şekilde film izleyeceğini bildikleri için yani senaryo tekniğine aşırı derecede hakim oldukları için hikayeyi dağılmaktan kurtarırlar. Böylece on farklı kişinin evde yaşadıklarını ve sonra geçirdiği nöbetleri değil, bir kişinin korkusuna şahit olursunuz. O yüzden “Amerikalılar Asya’dan çok film çalıyor.” yorumlarına girişmeden önce “Ya şu Amerikalılar da aslında o kadar kötü iş yapmıyormuş.” Demeyi öğrenmemiz gerekir.





The Conjuring (2013)

O kadar perili köşkten, paranormal olaylardan bahsettikten sonra listenin sonunun buraya dayanacağını tahmin etmeniz gerekiyordu. Son dönemlerin en gözde korku filmlerinden biri olan The Conjuring’i nasıl olur da atlayabiliriz. Filmi bilmeyenler için konusundan kısaca bahsedecek olursak film, paranormal olaylar ile ilgilenen bir çiftin daha önce görmediği kadar ürkütücü bir eve konuk olmalarını konu ediniyor. Poltergeist’teki gibi birer medyum olan çift, aldıkları randevular ile ev ev gezip kolaylıkla işlerini halleden “profesyonellerdir”. Ancak bu sefer işler her zamankinden biraz daha zorlu olacaktır. Tabi filmi izleyenler için de her şey basit bir korku filminden ibaret değil. Ne demek istediğimi anladınız mı? “Bu filmdeki olaylar gerçek bir hikayeden alınmıştır.”



AHMET TOĞAÇ