Beyoğlu Sineması kartları satışa çıktı

1989 yılında kurulan Beyoğlu Sineması, geçtiğimiz ay gelir yetersizliği ve borçlar nedeniyle kapanacağını duyurmuştu. Hem İstanbul Film Festivali'ne, hem de Filmekimi'ne ev sahipliği yapıp 2013'ten beri de Başka Sinema filmlerini salonlarında izleyiciyle buluşturan Beyoğlu Sineması, izleyicilerinin desteğiyle ayakta kalacak. Film eleştirmeni Cem Altınsaray'ın Twitter üzerinden başlattığı yardım çağrısı sonuçlarını verdi.

Cem Altınsaray ve Filmloverss'tan tanıdığımız Utku Ögetürk'ün öncülüğünde, sinemaseverlerin desteğiyle başlatılan kampanyanın sonucunda Beyoğlu Sineması'nın yönetimi Altınsaray ve Ögetürk'e devredildi. Bununla birlikte sinemanın borçlarının kapanması ve sinemaya yatırımlar yapılabilmesi amacıyla Beyoğlu Sineması Kartları basılıp satışa sunuldu. Bu kartlar sayesinde izleyiciler hem "kapısı sokağa açılan" sinemaya destek olup hem de aldıkları kartın sağladığı imkanlara göre değişen sayıda filmi izleyebilecek.





