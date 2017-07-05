Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
5 Temmuz 2017 10:24

Beyoğlu Sineması kartları satışa çıktı

30 Haziran'da kapanacağını duyuran Beyoğlu Sineması için sosyal medyada başlatılan çalışmalar sonuç verdi.

1989 yılında kurulan Beyoğlu Sineması, geçtiğimiz ay gelir yetersizliği ve borçlar nedeniyle kapanacağını duyurmuştu. Hem İstanbul Film Festivali'ne, hem de Filmekimi'ne ev sahipliği yapıp 2013'ten beri de Başka Sinema filmlerini salonlarında izleyiciyle buluşturan Beyoğlu Sineması, izleyicilerinin desteğiyle ayakta kalacak. Film eleştirmeni Cem Altınsaray'ın Twitter üzerinden başlattığı yardım çağrısı sonuçlarını verdi.

Cem Altınsaray ve Filmloverss'tan tanıdığımız Utku Ögetürk'ün öncülüğünde, sinemaseverlerin desteğiyle başlatılan kampanyanın sonucunda Beyoğlu Sineması'nın yönetimi Altınsaray ve Ögetürk'e devredildi. Bununla birlikte sinemanın borçlarının kapanması ve sinemaya yatırımlar yapılabilmesi amacıyla Beyoğlu Sineması Kartları basılıp satışa sunuldu. Bu kartlar sayesinde izleyiciler hem "kapısı sokağa açılan" sinemaya destek olup hem de aldıkları kartın sağladığı imkanlara göre değişen sayıda filmi izleyebilecek.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir