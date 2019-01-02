‘Bir Aşk İki Hayat’tan ilk fragman geldi

Ay Yapım ve Medyapım’ın yeni filmi ‘Bir Aşk İki Hayat’tan yeni yıl sürprizi geldi. Yönetmenliğini ‘Delibal’, ‘Medcezir’ ve ‘Ufak Tefek Cinayetler’ gibi başarılı yapımlara imza atan yönetmen Ali Bilgin’in, senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın kaleme aldığı ‘Bir Aşk İki Hayat’ filminin heyecanla beklenen fragmanı 2019’un ilk gününde yayınlandı.

Engin Akyürek’in yönetmen Umut’a, Bergüzar Korel’in ise mimar Deniz karakterine hayat verdiği filmde, Umut’un kaderini o gece vereceği karar değiştirecek. Köpeğini dışarı çıkarmak ile evde kalmak arasında bir tercih yapması gereken Umut, aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasına hangisinin doğru olduğunu bilmeden adım atacak. Biri karşısına hayatının aşkını çıkarırken, diğeri ise onu fırtınalı günlere savuracak. Hayatın, aldığımız küçük kararların toplamı olduğunu gözler önüne serecek, ‘Bir Aşk İki Hayat’ın fragmanı izleyicilere, “Zamanı geri alma şansınız olsa siz ne karar verdiniz?” sorusunu sorduracak. Filmde Akyürek ve Korel’e İpek Bilgin, Merve Dizdar, Osman Sonant ve Serhat Parıl gibi önemli isimler eşlik ediyor.

Yakında sinemaseverlerle buluşacak, farklı ve dikkat çekici bir kurguya sahip olan ‘Bir Aşk İki Hayat’ın merak uyandıran fragmanında aşk, kader ve ihtimaller arasındaki dünyaya dikkat çekiliyor.