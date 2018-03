Bir bakışı ile korku salan mafya babalarının filmleri

Gangster filmlerinin olmazsa olmazları “mafya babaları” gerek karizmaları ile gerekse ürkütücü yapıları ile birçok sinema seyircisi tarafından hayranlıkla izlenmektedir. Bu listedeki hedefimiz ise bu babaların hem karakteristik özellikleri hem de rol aldıkları filmler hakkında konuşmak. Zaten birçoğunuz bu karakterleri adınız gibi biliyorsunuzdur ancak bu heybetli adamların üzerinden bir kere daha geçmenin hiçbir kötü yanı yoktur herhalde. Beyazperdeden çıkıp bize musallat olacak halleri yok ya? Hatta bu şekilde yaratılan bir mafya filmi fazlası ile eğlenceli olabilir. Sizi giriş bölümü ile fazla oyalamayalım. Ne de olsa bu sert adamlardan hangilerini listemize dahil ettiğimiz merak ediyorsunuzdur diye umut ediyoruz.Yazının başlığını gördüğünüz andan beri kafanızın içinde Godfather’ın melodisi çalıyorsa dert etmeyin. Muhtemelen sizin gibi birçok kişi bu satırları okurken aynı parçayı mırıldanıyordur. Filmin efsaneleşen müziğinden sonra gelelim Vito Corleone’ye. Corleone ailenin ilk “babası” olan Vito’nun gençliği ve gelişimi serinin ikinci bölümünde seyirciye anlatılmıştır. “Genç Vito” Robert DeNiro ise çok da uzun olmayan süre boyunca ekranda gözükmesine rağmen “Baba” performansı onun, Oscar kazanmasına vesile olmuştur. Ancak afişleri süsleyen gerçek Vito Corleone, başka bir başarılı aktör olan Marlon Brando tarafından canlandırılmıştır. Kariyerindeki birçok filmde olduğu gibi burada da eşsiz oyunculuğunu gösteren Marlon Brando, gangster filmlerinin bir ikonu haline gelecek “Don Vito Corleone”yi kusursuz bir biçimde canlandırmıştır. Neticede de sinema ve mafya kelimelerinin yan yana kullanıldığı zaman hatırlanan rolü haline gelmiştir.Al Pacino’nun canlandırdığı Micheal Corleone, Don Vito’nun en değer verdiği çocuğudur ve babanın ölümünden sonra Corleone ailesinin başına geçmiştir. Ancak Al Pacino’nun canlandırdığı bir başka mafya babası Tony Montana’nın kaderi Micheal ile pek bağdaşmaz. Çünkü Tony’nin macerası, Küba’dan Amerika’ya yaptığı yolculukla sefil bir vaziyette başlayıp “The World is Yours” (Dünya Senindir) mottosu ile son bulmuştur. Başka bir ifade ile babadan kalma mafyalık ile tırnaklarıyla kazınan bir mafyalık hikayesinden söz edebiliriz. Tony’nin öyle ufak tefek olduğuna aldanıp onunla baş edeceğini düşünenler her zaman hüsrana uğramıştır. Bu “küçük arkadaşı” yenmek için anca bir ordu gereklidir.Joel ve Ethan Coen kardeşlerin bilindik kara film üslubunun başladığı filmlerden bir tanesidir. Mafyalar arası entrikayı kişiler arasında her türlü ilişkiyi gösterme derdindedir. Filmdeki mafya babalarının en “babası” ise Albert Finney’in canlandırdığı Leo karakteridir. Olabildiğince sert olan bu adamı tanımayanlar bile yukarıdaki fotoğraf ile onun hakkında bir öngörüye sahip olabilirler. Bir başka mafya babası Leo’dan sevgilisinin kardeşini öldürmesini istemesiyle olaylar gelişmeye başlar. Leo ve onun en güvendiği adamlardan biri olan Tom’un arasında geçen şüpheli ilişkiler ise filmin sürükleyici hikayesini oluşturur.Bir elmas dükkanını soymak için hazırlanan ve birbirine kod adları ile seslenen altı kişinin başından geçen “kanlı soygunun” anlatıldığı film, şiddeti estetik bir görüntü ile aktarması ile tanınacak olan Quentin Tarantino’nun ilk uzun metrajlı filmidir. Joe Cabot ise filmde fazla rol almamasına rağmen yakın sinema tarihi içindeki en akılda kalan mafya babalarından biri olarak sayılabilir. Pek karizmatik sayılmaz, ürkütücü de değil, Vito Corleone’den alıştığımız gibi az konuşan bir tip de değildir ama kendini iktidar sahibi hissetmesi bile onu bu listeye girmesi gereken bir mafya babası yapıyor.Muhtemelen listenin, Don Vito Corleone’si ile beraber en karizmatik isme sahip mafya babası Vincenzo Coccotti’tir. Belki de bu durum oyuncuların karizması yüzünden ya da isimlerin İtalyanca olmasından kaynaklanıyor olabilir. Her neyse Quentin Tarantino’nun yazdığı Tony Scott’un yönettiği bu film bir aşk hikayesinden bir suç hikayesine doğru bir yönelim izlemektedir. Spoiler vermemek için Christopher Walken’ın canlandırdığı mafya babasının olaylara nasıl dahil olduğundan bahsetmesek iyi olur. Çünkü filmin başından beri hikayenin içinde olan bir kişi değil. Ancak bu iki aşığın peşine düşeceğini zaten tahmin ediyorsunuzdur. Onların yerini bulmak için, bu iki aşıktan erkek olanının babasını “ziyaret ettiği” sahnede Vincenzo’nun haşmeti ile yüz yüze gelmekteyiz. Sahnenin puslu atmosferi sayesinde bu mafya babasının ürkütücülüğünü buram buram hissedebiliriz.Listenin sonuna gelirken öteki mafya filmlerinin ağır atmosferinden biraz çıkıp Snatch ile rahatlamanın faydalı olacağını düşündük. Gerçi listeye Quentin Tarantino dahil olduğundan beri o hava zaten yavaş yavaş dağılmaya başlamıştı. Guy Ritchie’nin yaptığı suç komedileri arasında en çok tanınanı muhakkak Snatch’tir. Bunun sebebini oyuncu kadrosundaki genişlikten kaynaklandığını iddia edebilirsiniz. Ancak Snatch’in asıl şöhreti, bu derece geniş bir hikayenin başarı ile senaryolaştırılması ile ortaya çıkan gerçekçi karakterlerden kaynaklanmaktadır. Bu karakterler arasında belki de seyircinin en çok nefret ettiği ve izlemekten en çok hoşlandığı kişi Brick Top’tur. Koca gözlükleri, sert mizacı ve iğneleyici dili ile sadece filmin değil sinema tarihindeki en ilgi çekici mafya babalarının başında geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.AHMET TOĞAÇ