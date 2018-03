Bir daha göremeyeceğimiz 7 Marvel karakteri

Büyük bir aileniz varsa, ailenin her üyesine aynı özeni ve ilgiyi göstermekte zorlanabilirsiniz. Hele ki elinizde Marvel Sinematik Evreni gibi gepgeniş bir katalog varsa, karakterlerin hepsine yeterli düzeyde yer ayırabilmek, hepsine aynı ilgiyi gösterebilmek çok da mümkün değil. Bazı karakterler işin devamını getiremedi, sinema filmlerinde karşımıza çıkmayı sürdüremedi. Bu karakterlerin şansı git gide azalıyor gibi duruyor. 8 yılda 13 film yayınlayan Marvel, birkaç yıl önceki önceliklerini değiştirmiş durumda. Her filmde tanıtılan yeni karakterler de, parlamak için fırsat kolluyor. Sekiz yıla yayılan diğer yan karakterlerin işleri de işte bu yüzden zorlaşıyor. İşinin zorlaştığını düşündüğümüz yedi Marvel karakterini listeledik.

Gerçekten hatırlayanı var mı? Emil Bionsky, ya da The Abomination, henüz ölmeyen karakterlerden birisi. Kendisini en son gördüğümüz yapım The Incredible Hulk'tı. Bunun dışında da Agents of S.H.I.E.L.D'da bir kez isminin geçtiğini duyduk. Biraz hüzünlü geliyor bu. '





Peki, elbette öldürülen karakterleri liste dışında bıraktık; ama Red Skull başka. Tesseract'a Captain America: The First Avenger'ın sonlarında dokundugunda, özel bir portal tarafından parçalara ayrılmıştı. Yine de bazı hayranlar evrendeki başka bir bölgeye gönderildiği konusunda hemfikirdi. İlginç teori, kabul ediyoruz. Ama hazır Captain America: Civil War, üçlemenin bittiğine işaret ederken Red Skull'ın dönüşü ve bu teorinin gerçek olması ihtimail pek de mümkün görünmüyor. Üzücü, evet.





İlk iki Thor filminde Natalie Portman canlandırmıştı Jane FosteR'ı. Üstelik hayli güçlü bir etki bırakmış ve takdir toplamıştı. Oldukça zeki olduğu ve Thor'a çok aşık olduğu belli Jane Foster'ın. Ancak Thor: Ragnarok'ta bu karakteri yüzde doksan görmeyeceğimiz ortaya çıktı.

Marvel Sinematik Evreni'nin en kötü filmlerinden biri şüphesiz Iron Man 2'ydi. Ancak Justin Hammer, bu filminiyi yanlarından biriydi. Ana karakter olamasa sa, kişiliği onu izlerken eğlenceli yapmaya yetiyordu. Yeni bir Iron Man filminin yakın zamanda gelmeyeceğini biliyoruz. Öte yandan Marvel, muhtemel Iron Man 4'te Justin Hammer'a yer vermektense yeni bir kötü karakter yaratmayı seçer gibi duruyor.

Samel Sterns ile The Incredible Hulk'ta tanıştık. filmin en ilginç karakterlerinden biri olduğunu keşfetmemiz de ayrıca güzeldi. Bruce Banner'ın gamma ışını bulaşmış kanı yüzüne sızdıktan sonra kendisinin kranyumu genişlemeye başlamıştı. Bir Incredible Hulk filmi gelecekse de, bu filmde The Leader'a dönüşmüş olması gerekiyor Sterns'in.

Marvel Sinematik Evreni'nin ilk yıllarında Pepper Potts, bu evrenin tartışmalı da olsa en önemli kadınlarından birisiydi. SadecE Iron Man'in şimdiye kadarki tüm filmlerinde karşımıza çıkmadı, bir süper kahraman olmamasına rağmen Avengers'ta da yer aldı. Avengers: Age of Ultron'da yoktu, bununla birlikte Captain America: Civil War'da da karşımıza çıkmadı. Öyle görünüyor ki, Potts biraz strateji dışı kaldı.

2014'te çekilen Guardians of the Galaxy'deki en şaşırtıcı karakterlerden biri de John C. Relly'nin canlandırdığı Rhomann Dey'di. Rhomann Dey, Nova Corps'un yönetici üyelerinden biriydi. Ekibe ana eleman olarak hizmet ediyordu. Ancak yine de Avengers: Infinity War'da karşımıza çıkması beklenmiyor.