Bir dizi ne kadar gizemli olabilir ki?

Gizem hikayelerinde hoşlanıyor musunuz? Peki ya kurgu ile gerçeğin iç içe geçtiği yapımlar? Gece vakti aklınıza gelen ve sizi sabaha kadar düşüncelere daldıran bir dizi gerilim öğesinden bahsetmiyorum bile. İster sinema ister televizyon yapımı olsun, gerçekle bağını kurup gizemli dünyalar yaratan eserlerin tam size göre olduğunu söylüyorsanız aşağıda yazılanları dikkatle okumanızı tavsiye ederiz. Bu bahsi geçen dizi yani "Stranger Things" ya da basit bir Türkçe çeviri ile "bilinmeyen-yabancı şeyler" tam da adına layık bir dizi. Neden mi? Merak etmeniz yetmez, aşağıda yazılanları okumak için yeterince cesur da olmak zorundasınız.







Stranger Things, Netflix’te yayınlanmaya başlamasından yaklaşık bir buçuk ay sonra pop kültürün fenomeni haline geldi. O zamandan beri internet ortamı, "The Upside Down" hakkında teorilerle dolu. Korkunç yerlileri demogorgon olarak, telekinetik kız ise Eleven olarak biliniyor. Yapılan deneyler ise Birleşmiş Milletler Enerji departmanı kılıfı altındaki bir şirket tarafından yönetiliyor. Temiz bir bilim kurgu görüntüsündeki şov, hikayesin, son yıllardaki benzer filmlerden alıyor. Özellikle son on yıldaki benzerlerinden etkilenen yapım, asıl temasını son derece ürkütücü ve sözde gerçek hayatta var olan bir deneye dayıyor: "The Montauk Project (Montauk Projesi)". Daha önce ismini duymuş muydunuz? Eğer duymadıysan şimdi bize kulak kesilin. Montauk Projesi, hükümetin gizli projelerinin sırlarıyla dolu bir seri olarak biliniyor. Söylendiğine göre deneyler, Long Island, Montauk’daki Montauk Hava Güçleri İstasyonu (Montauk Air Force Station) ya da Camp Hero ‘da yönetiliyormuş. Bu projede dolaşmaya başlayan detayların çoğu, 1980'lerde projeye katılmasıyla bastırılmış anılarını hatırladığını iddia eden Preston Nichols adlı bir adamın anlattıkları ile gelişiyle başladı. Bu adama deli diyebilirsiniz ancak böyle bir projenin düşüncesi bile tüm bilim kurgu hayranlarının içini kıpır kıpır edeceği kesin.







Peki Stranger Things, Montauk Projesin'in neresinden ilham alıyor? Şimdi de biraz bundan bahsedelim.Bu bahsi geçen komplo teorisi, The Duffer Brothers’ın Netlix şovu için ilham kaynağıydı. Olanları hatırlamayabilirsiniz ama Nisan 2015'te Netflix, Montauk denen bir şov aldı. Bir nesli büyüleyen 80'lerin klasiklerinden olan aşk mektubu olarak tanımlanan, genç bir çocuğun iz bırakmadan yok olduğu Long Island Montauk’daki seri kuruldu. Arkadaşları, ailesi ve yerel polis cevaplar ararken, hükümetin çok gizli deney sırlarını, doğa dışı güçleri ve çok ilginç bir kızı içeren olağandışı bir gizemde boğuldular. Evet, bu seri Stranger Things olarak devam etti ve belli ki şovun orijinal başlığı ona ilham veren deneylerden direk kaldırıldı. Thrillist tarafından yapılan derin araştırma sayesinde bu deneylerin neler gerektiğini duyduğunuzda, şovla komplonun arasındaki ilişki daha da açık hale geliyor. Nichols zamanda seyahat, ışınlanma, zihin kontrolü, uzaylı türleri ve Apollo’nun aya inişlerini taklit edecek kadar araştırma başlıkları içeren deneyleri tartıştı. Bunların hepsinin 1943'te "Philedelphia deneyi" denen ve söylendiğine göre Duncan ve Edward Cameron adlı iki denizciyi 1983'te Montauk’a taşıyan bir solucan deliği yaratan başka bir projeyle bağlantısı ortaya çıkıyor. Böylece Preston Nichols’ın diğer deneylerinden açığa çıkarmasına yönlendirdiği bu denizcilerden biri, anılarını bir şekilde hatırlayıverdi.







Stranger Things’deki gizli hükümet kuruluşu aşağı yukarı, birinci sezona yayılan geri dönüşlerin içindeki The Upside Down’ı tesadüfen bulmasıyla başladı. Bu bile Eleven’ın, The Upside Down’da Mike, Dustin ve Lucas’a kayıp arkadaşları Will’in hala yaşadığını göstermek için güçlerini bir radyonun sesini duyurmasına izin vermek için kullandığı gibi başka şeyler de yapması mümkündü. Bu projenin bazı diğer anahtar detayları, bu deneylerde yer almak üzere bazı çocukların kaçırılmalarını da içeriyor, Eleven gibi. Daha da ilgi çekici olanı, 1983'te Duncan’ın, 1963te doğan bir kardeşinin aklına bir şekilde erişebilen(taşınabilen) bilincinin karıştığı hikayesi. Bunlar kafa karıştırıcı olmaktan ziyade, Eleven’ın, Stranger Things’te neden deney gördüğüne dair ipuçları sağlayabilir mi? Ona bu güçleri veren, içinde yatan başka bir insanın bilincine sahip olabilir mi? Apaçık, Stranger Things, The Montauk Projesi’nde söylendiği gibi olduğu hikayesinin devamı değil. Ancak şovun stiline ilham veren 1980’lerin filmlerden parçalar kullandıkları gibi, anlatımdaki kendi amaçları için deneylerin elementlerini kaldırıyorlar. The Mothman Prophecies’ın, Mothman olarak bilinen doğaüstü fenomeni saran ilginç oluşumları birkaç farklı hesaptan ödünç alması ve onu filme dönüştürmesinden farklı değil.



AHMET TOĞAÇ