Bir saat gecikti, içkiyi beğenmedi

Sidney'de düzenlenen GQ Men Of The Year ödül gecesinin en önemli konuklarından biriydi. Ancak çıkan haberlere bakılırsa oyuncu Amber Heard diva tavırlarıyla herkesi şaşırttı.







Geceye Yılın Kadını ödülünü almak için katılan ABD'li oyuncu Amber Heard, ödül törenine bir saat geç geldi. Öyle ki tören öncesi düzenlenen kırmızı halı seremonisi Heard ve ekibinin geç kalması nedeniyle uzatılmak zorunda kalındı.







Amber Heard, törene katılan diğer 300 kadar VIP konuğa servis edilen şarabı da beğenmedi. Başka bir marka şarap isteyen Heard'ı memnun etmek de ekibine düştü. Ekipten bir kişi törenin yapıldığı civardaki barlardan birinde oyuncunun istediği şarabı bulup getirdi.







Ünlü oyuncu Johnny Depp ile olaylı boşanmasının ardından kariyerine hız veren Amber Heard'ı bu Cuma vizyona girecek Justice League: Adalet Birliği filminde ve Aralık 2018'de vizyona girecek Aquaman filminde göreceğiz.



