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5 Şubat 2018 15:06

Bir Zamanlar Çukurova'da hangi filmden esinlendi?

Televizyon dizileri bazen kitaplardan bazense filmlerden yola çıkarak hazırlanıyor

Çekimlerine kıza süre sonra başlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova'da dizisinin senaryosunun, Terrence Malick'in Days Of Heaven (O Güzel Günler) filminden esinlendiği görüldü.

70 yıllarda geçen Bir Zamanlar Çukurova'da dizisinde olaylar, evlilik hayalleri kuran genç bir çiftin başlarına gelen beladan kaçmak için kimliklerini gizleyip kendilerini kardeş olarak tanıtıp Adana’da bir çiftlikle işe girmeleriyle başlıyor.
Başrollerini Richard Gere, Sam Shepard, Brooke Adams'ın paylaştıkları Terrence Malick'in Days Of Heaven (O Güzel Günler) fimini konusu da şöyle:
"Ağır sanayi işçileri Bill ve Abby güneye doğru daha iyi bir iş bulmak için yola çıkarlar. Yanlarında manevi kardeşleri saydıkları Linda da bulunmaktadır. İki kardeş olduklarını söyleyen Bill ve Abby büyük bir çiftlikte mevsimlik işçi olarak çalışmaya başlarlar. Toprak sahibinin Abby'ye olan duygularının farkında olan ve onun ölümcül bir hastalığa sahip olduğunu şans eseri öğrenen Bill, zengin olmanın yolunu bulduğunu düşünür. Gerçekten de kardeş gibi davranarak çiftlikte kalan ve ardından toprak sahibi ile evlenen Abby, bir süre sonra Bill ve eşi arasında kalmaya başlar. Abby'ye aşık olan Bill ise gün geçtikçe bu evlilikten rahatsızlık duyacak ve olmadık işlere başvuracaktır."
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