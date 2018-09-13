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13 Eylül 2018 14:06

Bırakma Beni filminin fragmanı yayında

Cannes ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begic’in, Türkiye'de yaşayan Suriyeli yetim çocukların gerçek yaşam hikayesini beyazperdeye taşıdığı Bırakma Beni filminin Türkçe fragmanı yayınlandı.


Cannes ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begic’in merakla beklenen filminden yeni fragman geldi. Gösterildiği ulusal ve uluslararası film festivallerinde büyük alkış toplayan Bırakma Beni filminin oyuncuları ilk kez Türkçe dublajlı fragmanla birlikte seyircilere sesleniyor. Daha önce Arapça yayınlanan fragmanlarda Suriyeli yetimlere kulak veren izleyiciler, ilk defa Türkçe dublajlı haliyle Suriyeli yetimlerin ilginç hikayesine tanık olacak.


Gerçek bir hikâyeye dayanan filmin oyunculuğunu ise yine hikâyenin gerçek kahramanları üstleniyor. İç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan yetim çocukların canlandırdığı ‘Bırakma Beni’ filmi seyirciyle buluşmak için geri sayıma geçti. Cannes ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begic’in yazıp yönettiği film 21 Eylül’de Türkçe dublajlı haliyle vizyonda yerini alacak. Filmde oynayan Suriyeli çocuklar ‘Bırakma Beni’ filmiyle 7’den 70’e bütün seyirciye savaşın ve göçün çocuklar üzerindeki etkisini göstermek ve yetimlik meselesi için farkındalık yaratmak istiyor.


Büyük yapımlara imza atan Aida Begic, Bırakma Beni filmi ile ilgili şöyle konuştu: “Temel olarak film kulağa depresif, üzücü ya da gri bir film gibi gelse de aslında bu film arkadaşlık, sevgi ve umut üzerine. Bahsettiğimiz çocuklar mülteci ve yetim. Tabii ki bir çocuğun kendini bulacağı en iyi şartlara sahip değiller. Ama burada göstermek istediğimiz portrede durum ne kadar zor da olsa her zaman mutlaka bir çıkış yolu vardır."


Beşir Derneği'nin ‘Yetim Projesi’ kapsamında çekilen film için 2 yıl süren bir ön hazırlık çalışması yapıldı. 13 ülkeden gelen özel ekiplerle çekimleri gerçekleşen filmde 100’den fazla kişi görev aldı. Savaş mağduru 350’den fazla yetim çocuğun motivasyonlarını artırmak, adaptasyonlarını hızlandırmak ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Akçakale’de gerçekleşen atölye çalışmaları ile başlayan proje, bir film projesi ile taçlandırıldı. Film İsa, Ahmed ve Mümtaz adlı üç yetimin hikayelerine odaklanırken başrol oyuncuları dahil filmde rol alan tüm çocuklar ise bu kamplardan seçildi.



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