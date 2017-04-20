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Sinema>  Sinema Haberleri
20 Nisan 2017 15:21

Biraz da dedikodu: Disney, Star Wars temalı otel mi planlıyor?

Disney, Star Wars kuyusundan daha çok su içmeye kararlı kesinlikle. Bunun bir adımının da tamamen seriye özel hazırlanmış bir otel olduğu düşünülüyor.

Walt Disney World'deki Stae Wars Land'in açılması biraz uzun sürecek olsa da, yeni bir dedikodu da Disney'in Star Wars Land'le ilgili planlarının bir tema parktan daha fazla eğlence sunmak üzerine olduğunu gösteriyor. Nerdist'in haberine göre Star Wars News Today isimli bir internet sitesi -Disney ve Star Wars ile doğrudan bir bağı bulunmayan bir internet sitesinden bahsediyoruz- kullanıcılara, Star Wars temalı bir otelin yapılmasıyla ilgili görüşleri sorulmuş, deyim yerindeyse nabız ölçülmüş.

Ancak bu, ne asla gerçekleşmeyecek, ne de kesinlikle gerçekleşecek bir proje olduğunu ortaya koyuyor. Disney bu gibi konularda ölçümlemeler yapsa bile projeleri gerçekleştirmeyebiliyor. Bununla birlikte, eğer gerçekleşse bile "iki günlük Star Wars deneyimi" formatında bir proje olabileceği öngörülüyor. Ziyaretçiler, belli bir hikaye içerisinde ve süreklilik arz eden bir heyecanın parçası olacaklar gibi duruyor. Bunun içinde ışın kılıcı eğitimi gibi, filmin hayranlarını oldukça heyecanlandıracak etkinlikler de bulunuyor.
Şimdilik bu projeyle ilgili tüm bildiklerimiz bunlar. Tüm bunların bir dedikodu olduğunu ve gerçekleşmeme ihtimalinin yüksek olduğunu tekrarlayalım. Bu yüzden birden çok da heyecanlanmamak gerek.
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