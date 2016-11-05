Birbirinden hatalı film klişeleri

Kaç filmde bir içinizden “Yok artık.” çekiyorsunuz ya da hiç film izlerken “Bu gerçekten olabilir mi?” diye kendi kendinize soruyorsunuz? Herkes film izlerken bu şekil tepkiler verir. Bugünki yazımızın amacı ise sizin bu tepkiler verdiğiniz sahnelerdeki gerçekleri ifşa etmek. Hem birçok filmde kullanılan “çok bilinen hatalı kişilerden” bahsedeceğiz hem de bazı filmlerin şahsına has “Yok artık”lardan. Hazırsanız başlayalım.





Kill Bill Vol:2 – (2004)

Ölümcül Yumruklar. Bu kısmın başlığı bu olmalı, ölümcül yumruklar. Bruce Lee izleyenler bilir. Muhteşem dövüşçümüz karşısındaki kişiyi bir el mesafesinden, hiç gerilmeden bir “patates çuvalına” çevirebilir. Tabi herkes bunu yapamayacaktır, eğer Bruce Lee kadar iyi bir tekniğe sahip değilse. Kill Bill filminde, Uma Thurman’ın canlandırdığı Beatrix Kiddo karakteri, henüz hoca Pai Mei’den eğitim almadan önce Micheal Madsen tarafından bir tabuta konup gömülür. Yani Kiddo henüz bir “makine”ye dönüşmemiştir. Ancak parmak mesafesinden üzerinde birkaç metre küp toprak olan tabutun yumrukları ile delip yüzeye çıkabilmektedir. Hadi bu ikonik “sensei”den eğitim aldığını varsayalım ve bir şekilde tabutu çatlattığını düşünelim. Emin olun bu onun sonu olacaktır. Çünkü tabutun içine dolmaya başlayan toprak onu boğacaktır. Yani siz siz olun eğer diri diri gömülecek olursanız böyle filmlere aldanıp da tabutunuzu kırmaya çalışmayın. Usul usul ölümü beklemek herkes için daha faydalı olacaktır.

Bruce Willis’in efsanevi aksiyon serisi Die Hard’ın dördüncü bölümü olan film, yapısı gereği birçok olanaksız sahneye de ev sahipliği yapmaktadır. Ancak içlerinden öyle görkemlisi var ki o, öteki yanlışları bir kenara atmamızı sağlıyor. Tahmini olan? Bahsedeceğimiz kısım meşhur araba sahnesi. Hani şu John McClane’nin otoparktan arabayı çıkartırken helikopter düşürmek gibi bir “hata” yaptığı sahne. Şunun ayrımını yapmamız gerekiyor, ya John McClane arabaları tek yumruğu ile ters çeviren Hulk’un akrabası ya da bu filmler alenen bizi kandırıyor. Sayın sinemacılar lütfen, çocuklar sizi izleyip örnek alıyor. Bu sahneler ile onları kandırmayın.Filmlerden aldığımız bariz örneklerden sonra şimdi geldi birçok filmdeki klişe hatalara. Şok tedavisi, yerli yabancı televizyon ve sinema yapımlarında rastladığımız bir cihaz. İster karakterin gözleri görmesin isterse de vurulmuş olsun fark etmez, “o şok cihazı çıkacak”, işte o kadar. Peki gerçekten durmuş kalpleri yeniden çalıştırma gibi bir misyona sahip mi şok cihazları? Bu cihazı halk ağzında bilinen ismi ile “iok cihazı” demektense literatürdeki ismi ile yazalım, “defibrillator”. Defibrillatorların kullanım alanı, anormal ritimli kalplerin standart düzenine girmesini sağlamaktır. Yani ölmüş birini hayata getirtmez. Ancak bu kişinin kalbi henüz durmuş ise verilen elektrik ile kalbin kasılıp yeniden atmasına neden olabilir. Bir dahakine senaristler, hastane sahnelerinde defibrillatorları eklerken daha dikkatli olmaları gerekiyor.Herhalde bu öğenin kullanımın en yoğun olduğu alan 70’ler sonrası Türk sinemasıdır. Gerek adam kaçırma gerek tecavüz sahnelerinin olmazsa olmazıdır gazlı bezler. Peki bu bezlerin üzerinde hangi kimyasal maddenin kullanıldığını bilen var mı? Aramızdaki sayısalcıların “Kloroform” diye mırıldandığını duyar gibiyim. O halde onlara kulak verelim. Nedir bu kloroform, insanlar üzerinde nasıl bir etki yapar. Açıkçası bu maddenin “neliğine” girip sizi karışık açıklamalar ile baş başa bırakmak istemiyorum. Onun yerine kloroformun etkisinden bahsedelim. Hani insanlara koklatıldığında onları saatlerce bayıltan kloroformlar. Aslında bu çok bilinen bir yanlıştır. Çünkü kloroform ile bayıltılan insanların baygınlık süreleri yaklaşık beş dakikadır. Artık bu beş dakika içinde onun ağzına bir çorap tıkıp halı içine sarabilirseniz, gerçekten kimsenin ruhu duymadan onu kaçırabilirsiniz. Yalnız hızlı olun, zamana karşı oynuyorsunuz.Amerikan suç filmlerinin olmazsa olmazıdır kaybolan ya da kaçırılan insanlar. Peki, siz bir suç filmi içinde olsaydınız ve çevrenizdeki “aklı evvellerden” biri, “Kayıp ilanı vermemiz için 24 saatin geçmesi gerekiyor.” Uyarısını yapsa onu dinler miydiniz? Tabi ki hemen telefona sarılırdınız ancak o da ne? Muhtemelen aynı kişi sizden önce telefonu tutup, “Yasalar böyle işliyor” diyecektir. Siz de, “Dostum ama bu saçmalık.” demeye kalmadan kendinizi bir koltukta, 24 saatin geçmesini bekliyor olacak bulurdunuz. Fakat bu olay sinema tarihindeki en büyük yanlışlardan biridir. Bu fikri kim ortaya attı bilmem ancak iyi bir gerekçeniz varsa kendiniz için bile kayıp ilanı çıkartabilirsiniz. Tabi bundan önce polise kendinizi tanıtmamak koşuluyla.AHMET TOĞAÇ