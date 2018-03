Birbirlerine sette aşık olan çiftler

1. Ginnifer Goodwin ve Josh Dallas

Pamuk Prenses ve Beyaz Atlı Prens, Once Upon a Time setinde tanıştı ve 2011'de çıkmaya başladı. İki sene sonra 2014 yılının Mayıs aynda nişanlandılar ve bir ay sonra gizli bir nikahla dünyaevine girip ilk çocukları Oliver'i kucaklarına aldılar. Çift 2014'ün Kasım ayında ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı.



2. Morena Baccarin ve Ben McKenzie

Hayranları, Gotham başrol oyuncularının gerçek hayatta birlikte olduklarını öğrendikten çok kısa bir süre sonra, McKenzie’nin Jim Gordon'u ile Dr. Leslie Thompkins rolünü canlandıran Baccarin'in ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini öğrenince şaşırdı.

İlginç bilgi: Morena, 2006 yılında Ben'in dizisi The O.C.'de konuk oyuncu olarak yer almıştı.



3. Anna Paquin ve Stephen Moyer

Sookie Stackhouse, True Blood dizisinde "Vampire Bill" Comptonla beraber olamasa da ve hatta onu kalbinden bıçaklasa da, Paquin ve Moyer dizide tanıştılar, 2010 yılında evlendiler, 2012 yılında ilk çocukları Charlie ve Poppy dünyaya geldi.



4. Alexis Bledel ve Vincent Kartheiser

İkili Mad Men setinde tanıştıklarında Bledel, Pete Campbell’ın (Kartheiser) metresini oynuyordu, ama eski Gilmore Girls yıldızı Pete'in kalbini çaldı ve ona 2013 yılında evlenme teklif etti. İkili bir sene sonra evlendi.



5. Angelina Jolie-Pitt ve Brad Pitt

Bir zamanların Mr. & Mrs. Smith başrol oyuncularının nasıl tanıştığını biliyorsunuzdur. Yedi yıllık beraberliğin ardından Brangelina 2012'nin Nisan ayında nişanlandı ve iki sene sonra 2014'ün Ağustos ayında Fransa'da gizlice dünyaevine girdi. Ünlü çiftin Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox ve Vivienne adında altı çocuğu var.



6. Eva Mendes ve Ryan Gosling





Dünyanın muhtemelen en güzel çiftinin beraberliği 2011'de The Place Beyond the Pines filminin setinde başladı. Gosling, yönetmenlik denemesi Lost River'da Mendes'i kadroya dahil etti ve 2014'ün Eylül ayında çift kız çocuklarını kucaklarına aldı.







7. Goldie Hawn ve Kurt Russell

Listenin en uzun süreli ilişkiye sahip çifti Hawn ve Russell'ın iher kisi de, 1968'de The One and Only, Genuine, Original Family Band'de rol aldı, ama seneler sonra 1983'te çekilen Swing Shift filmine kadar birbirlerine aşık olmadılar. Hiçbir zaman evlenmeseler de Wyatt isminde bir oğulları ve birdolu torunları var.



8. Miley Cyrus ve Liam Hemsworth





“Wrecking Ball” şarkıcısı ile Açlık Oyunları yıldızı, 2010'da Nicholas Sparks filmi The Last Song'un setinde tanıştı ve iki sene sonra nişanlandı, ancak 2013'te ayrıldıklarını duyurdular. Ama görünen o ki beraberlikleri tekrar başladı. İkili Avustralya'da samimi şekilde görüntülendi.