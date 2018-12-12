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Sinema>  Sinema Haberleri
12 Aralık 2018 15:25

Bird Box’tan ikinci fragman geldi

Oscar ödüllü Sandra Bullock’un başrolünü üstlendiği, Netflix yapımı Bird Box’tan ikinci fragman geldi.


Yönetmen koltuğuna Susanne Bier’in oturduğu, senaryosu Eric Heisserer’in kaleminden çıkma Bird Box’un ikinci fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Bird Box'ın oyuncu kadrosunda Trevante Rhodes, Sarah Paulson ve John Malkovich gibi birbirinden ünlü isimlere başrolde Oscar ödüllü Sandra Bullock eşlik ediyor.


Gizemli bir güç, dünya nüfusunun büyük bir kısmını yok edince geriye tek bir gerçek kalır: Onu görürsen, kendini öldürürsün. Bilinmezliklerle dolu bir yola giren Malorie; aşkı, umudu ve yeni bir hayata başlama fırsatını bulsa da işler istediği gibi gitmez. Şimdi, iki küçük çocukla birlikte sığınabilecekleri tek yere doğru tehlikeli bir nehir boyunca kaçmak zorundadır. Hayatta kalmak için çok tehlikeli bu iki günlük yolculuğu gözleri kapalı halde tamamlamaları gerekecektir. Oscar ödüllü Susanne Bier imzalı yeni bir gerilim filmi olan Bird Box'ta Trevante Rhodes, Sarah Paulson ve John Malkovich gibi birbirinden ünlü isimleri içeren ekibe başrolde Oscar ödüllü Sandra Bullock eşlik ediyor.



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