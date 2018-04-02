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2 Nisan 2018 23:45

Bizim Köyün Şarkısı ve Başlat, gişe birincileri!

Türkiye ve Amerika haftasonu gişe rakamları belli oldu


Son dört haftanın gişe lideri malumunuz Ailecek Şaşkınız idi. Yapım, vizyondaki beşinci haftasının sonunda 157.279 seyirci tarafından izlenerek bu hafta listede ikinci sırada yer aldı. Film toplamda 3.111.972 seyirci sayısına ulaşmış oldu.


Box Office Türkiye'nin verdiği bilgilere göre BKM yapımı Bizim Köyün Şarkısı ise bu hafta açılışını 165 bin seyirciyle gerçekleştirerek Box Office Türkiye'nin zirvesine yerleşti. Güldüy Güldüy çocuk oyuncuların rol aldığı filmiTuğçe Soysop yönetti. Film, şehir yaşamından köy hayatına adapte olmaya çalışan ve okulda yeni arkadaşlar edinmeye çalışan Çınar ve Zeynep'in hikâyesini anlatıyor. Steven Spielberg'in yönettiği Başlat: Ready Player One ise 52.516 seyirciyle üçüncü sırada açılış yaptı.


Tolga Karaçelik'in Sundance'ten ödülle dönen filmi Kelebekler ise 18.429 seyirciyle açılışını gerçekleştirdi.


Steven Spielberg'in yönetmenliğini üstlendiği Başlat:Ready Player One, ABD'de $41,2 milyonla açılışını gerçekleştirerek gişenin zirvesine yerleşti.Tyler Perry'nin yeni filmi Acrimony ise açılışını $17,1 milyonla ABD'nin gişe sıralamasının ikinci sırasında gerçekleştirirken, Black Panther $11,26 milyonla listenin üçüncü sırasında yer aldı.


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    Başlat

    Bizim Köyün Şarkısı
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