BKM komedisi Düğüm Salonu'ndan videolar!

Şahin Irmak, İrem Sak, Emre Karayel ve Gonca Vuslateri'nin başrollerini üstlendiği yerli komedi "Düğüm Salonu", bir evlilik komedisi olarak öne çıkıyor. Filmle ilgili üç eğlenceli teaser yayınlandı.

Şahin Irmak'ın ilk senaristlik deneyimi olan filmde yıllar önce birbirine aşık olmuş ama kavuşamamış bir kadın ve bir erkek, başkalarıyla evlenecekleri gün karşılaşıp öpüşüyorlar ve iki düğün birbirine giriyor.





Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün bulunduğu, seyircilerine eğlenceli dakikalar yaşatmayı vadeden "Düğüm Salonu" 16 Mart'ta vizyonda!