Son dönemlerin sessiz sedasız tartışılan ve yayılan dizisi Black Mirror'un yeni sezonunu Netflix duyurdu. 21 Ekim'de başlayacak olan yeni sezon, Netflix üzerinden tüm dünyada izlenebilecek. Şimdiye kadar iki sezonu ve bir de "Christmas özel" bölümü yayınlanan dizi, izleyen herkesi büyüledi. Game of Thrones gibi büyük fırtınalar koparmadı belki, ama Sherlock kadar beklendi. 2011'de başlayan bir dizinin şimdiye kadar iki sezon yayınlanmış olması bile ne kadar beklenmiş olabileceğine dair bir işaret aslında. Bize gelecekten kötü haberler verdi Black Mirror hep. "Olsa nasıl olurdu acaba" dediğimiz her teknolojinin, başımıza açabileceği sorunları ortaya koydu. Öyle ki izleyenlerin büyük bir kısmı "ben şu bilgisayaradan biraz uzaklaşsam mı" ya da "biraz teknolojiye ara vereyim" demek zorunda kaldı. Elbette başarılamadı bu, ancak hiç değilse denendi. İki sezon boyunca bambaşka keşiflerle karşımıza çıkıp, o "siyah ayna"ların bize yakın gelecekte neler yaşatabileceğini gösteren Black Mirror'a hazırlık yapmaya başlamalıyız. Bu arada, şu soruyu da kendimize sormalıyız; bu kötülükleri bize teknoloji mi yapıyor, onu kullanan biz mi yapıyoruz? İşte sorun da burada. Uygulayıcı yapımcı Annabel Jones, dizide teknolojinin yerini şöyle tanımlıyor; "Bizim için teknoloji hiçbir zaman düşman olmadı, teknoloji bu dizinin kötü karakteri değil. Her bölümde insan onu kötüye kullanıyor." Üçüncü sezon yakın, dördüncü sezon 2017'de. Hazır hala zamanımız varken Black Mirror'ın bize neler öğrettiğini bir hatırlamamız gerek.
3 Ağustos 2016 08:31
Black Mirror bize neler öğretti?
Sevilen dizi Black Mirror'un üçüncü sezonu açıklandı. Biz de bu fırsatı değerlendirerek geçtiğimiz iki sezonda neler öğrendiğimizi hatırlamak istedik.
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