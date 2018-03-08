Black Panther Oscar'a mı gidiyor?

Geçtiğimiz akşam düzenlenen, 90. Oscar Ödülleri Töreni'nde herhangi bir adaylığı bulunmayan Black Panther filmi buna rağmen çok konuşuldu.

Törende sunucu Jimmy Kimmel, Black Panther‘ın büyük gişe başarısından uzun uzun bahsederek Marvel filmlerinin üstünlüğü hakkında espriler yaptı.

Ödül takdim etmek için gecede bulunan Chadwick Boseman ise kırmızı halıda yürüdüğü esnada "Wakanda’nın kralı" olarak kendisine mizahi bir biçimde seslendirme yapıldı. Kendisi de cevaben Wakanda Forever (sonsuza dek wakanda) diye bağırdı.

Black Panther‘ın önümüzdeki yıl bazı önemli kategorilerde Oscar’ın sempatisini kazanabileceği yönünde çıkarımlar var. Christopher Nolan'ın, Black Panther'in seneye akademi ödüllerinde en iyi film dalında yarışacağı yönünde konuşmaları olduğu iddia edildi.

Black Panther gelecek yıl adaylar arasında olursa bu Oscar tarihinde epey büyük bir değişiklik demektir, böyle bir süper kahraman filmini en iyi film dalında aday olarak görmemiştik daha önce. Bu yıl bir süper kahraman öyküsü olarak sadece "Logan" teknik ödüllerden farklı olarak en iyi uyarlama senaryo adaylığında bulundu ve ödül kazanamasa da bir geleneği kırdı diyelim. Bakalım gelecek sene Akademi: wakanda forever! mı diyecek...