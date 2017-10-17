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17 Ekim 2017 09:00

Black Panther'den yeni fragman

Film 16 Şubat 2018'de vizyona girecek.

Marvel evreni bu kez Black Panther ile sinemalara konuk oluyor.

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filminde Black Panther olarak karşımıza çıkan Chadwick Boseman'ı yine Black Panther olarak göreceğimiz filmden yeni bir fragman yayınlandı.


Film, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere, ıssız ama teknolojik olarak geliştirilmiş Afrika’daki yuvasına dönen T’Challa’nın hikayesini anlatıyor.



Güçlü eski bir düşmanı yeniden ortaya çıkınca, hırslı bir kral ve Black Panther olan T’Challa, Wakanda ve bütün dünyanın geleceğini tehlikeye atan zorlu bir savaşa girmekle sınanacaktır.



İhanet ve tehlikeyle karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini ve yaşam biçimlerini emniyete almak için müttefiklerini bir araya getirmeli ve Black Panther’in bütün gücünü açığa çıkarmalıdır.


Chadwick Boseman'a Lupita Nyong’o, Martin Freeman, Forest Whitaker ve Andy Serkis gibi oyuncuların eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda en son "Creed: Efsanenin Doğuşu" filminden hatırladığımız Ryan Coogler oturuyor.

Black Panther, 16 Şubat 2018'de vizyona girecek.


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