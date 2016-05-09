Black Widow’a ayrı film

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankete göre Black Widow, kendi filmi en çok istenen Marvel karakteri olmuştu. İzleyicilerin bu yöndeki isteği, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı ile sabitlendi.







Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filminde gösterdiği performansla film vizyona girdiği günden beri konuşulan Scarlett Johansson’un canlandırdığı karakter Black Widow, oldukça büyük ilgi uyandırdı. Bu ilgi, Marvel yöneticilerinin de dikkatini çekmiş gibi görünüyor.



İlk kez Tales of Supreme çizgi roman serisinin 12. sayısında karşımıza çıkıp Marvel sinematik evrenine de dahil olan Black Widow, Demir Adam 2, Kaptan Amerika: İlk Yenilmez, Kaptan Amerika: Kış Askeri, Yenilmezler: Ultron Çağu ve en son olarak da Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filminde Scarlett Johansson tarafından canlandırıldı.



İlk kez Tales of Supreme çizgi roman serisinin 12. sayısında karşımıza çıkıp Marvel sinematik evrenine de dahil olan Black Widow, Demir Adam 2, Kaptan Amerika: İlk Yenilmez, Kaptan Amerika: Kış Askeri, Yenilmezler: Ultron Çağu ve en son olarak da Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filminde Scarlett Johansson tarafından canlandırıldı.



Marvel’dan Kevin Feige, Deadline’a verdiği röportajda konu Black Widow’a gelince izleyicilerin kafasındaki soruyu yanıtlayarak beklentileri boşa çıkartmayacaklarını belirtmiş: “Öncesinde yapmamız gereken daha çok film var, ancak Black Widow gündemimizde.”





Beklentiler boşa çıkmadı









Feige “En çok yapmak istediğimiz işin Black Widow’a ayrı bir film çekmek olduğunu söyleyebilirim. Kendisinin harika bir karakter olduğunu düşünüyoruz. Scarlett Johansson kendisini harika bir şekilde canlandırıyor. Çok iyi bir karakter ve bize anlatması gereken harika hikayeler var. Elimizdeki projeleri bitirdikten sonra, bir Black Widow filmi çekmeyi planlıyoruz” dedi.Önümüzdeki birkaç yıl, Marvel filmleriyle geçecek. Marvel’ın 2019’a kadar takvimi yeni filmlerle dolu.



