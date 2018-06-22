22 Haziran 2018 12:01 Black Widow'u kim yönetecek? Scarlett Johansson'lı Black Widow için kadın yönetmenlerle görüşülüyor.



Marvel serisinin hayranları uzun zamandır solo Karadul (Black Widow) filmi için stüdyoya talepte bulunuyorlardı. Marvel sinematik evreninde Scarlett Johansson ile hayat bulan casus Natasha Romanoff, nam-ı diğer Karadul'u temel alan solo film, şu sıralar Marvel spin-off projeleri arasında en çok beklenenlerden biri.

"Mustang"in yönetmeni Deniz Gamze Ergüven, "The Rider" filminin yönetmeni Chloe Zhao ve "A United Kingdom"ın yönetmeni Amma Asante de dahil olmak üzere toplamda 65'ten fazla kadın yönetmenle görüşülen projenin senaryosu Jac Schaeffer'a emanet.

Avustralyalı yönetmen Cate Shortland ise kadın yönetmenlerin oluşturduğu uzun listede öne çıkıyor.