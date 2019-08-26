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Sinema>  Sinema Haberleri
26 Ağustos 2019 09:14

Boğaziçi Film Festivali’nde yenilik

Bu yılki festivalde Festival Scope ile ortaklaşa gerçekleşecek proje kapsamında Boğaziçi Film Festivali’nde gösterilecek filmler ile Bosphorus Film Lab’te yer alacak projeler uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşacak.


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Kurumsal İş Ortağı TRT ile Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından 18-25 Ekim tarihleri arasında yedinci kez düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali, film profesyonellerinin yakından takip ettiği Festival Scope ile iş birliği sağladı.


Her yıl farklı yeniliklere imza atan Boğaziçi Film Festivali’nin, dünyanın en iyi film festivallerindeki filmleri izlemek isteyenlerin platformu Festival Scope ile olan iş birliğinde, Festivalin bu yılki programında yer alacak filmler ile Bosphorus Film Lab’a seçilen yapım aşamasındaki projeler dünyanın dört bir yanındaki sinefiller, festival programcıları ve film profesyonelleri ile online platform sayesinde buluşacak.


İş birliği sayesinde festivalin seçkisinde yer alan filmler uluslararası online prömiyerini yapma şansını bulurken, 20 -24 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Bosphorus Film Lab’a seçilen projeler de Festival Scope'da yer alarak daha ilgi çekici hale gelmesi ve uluslararası görünürlüğünün artması sağlanacak.


18-25 Ekim tarihleri arasında yedinci kez düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali’nde yerli filmlerin uluslararası görünürlüğü arttırmak amacıyla ilk kez gerçekleşecek olan programın ayrıntılı bilgileri çok yakında www.bogazicifestivali.com adresinde yer alacak.


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