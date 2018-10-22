22 Ekim 2018 12:21 Boğaziçi Üniversitesi’nde, Ercan Kesal ve Enis Rıza ile ‘’Zamanın İzinde’’ Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Yazar & Şair Buluşmaları” etkinlik dizisi, hekim, yönetmen, oyuncu ve yazar Ercan Kesal ve belgesel sinemacı, eğitmen ve yazar Enis Rıza’yı ağırlıyor.

Enis Rıza’nın seçtiği ve 1910-2010 yıllarını kapsayan Türkiye'nin yüz yıllık tarihini içeren fotoğraflar üzerine Ercan Kesal’ın yazdığı metinlerin bir toplamı olan “Zamanın İzinde” üzerine gerçekleşecek sohbette, eser ile hedeflenenler ve süreç konusunda deneyimler aktarılacak.

Moderatörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Ersoy’un yapacağı etkinlik, herkese açık ve ücretsiz olarak 23 Ekim 2018, Salı akşamı, saat 17:00’de Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Demir Demirgil Salonu’nda gerçekleşecek.

Türkçe edebiyatın önde gelen şair ve yazarlarını Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi çatısı altında düzenlediği etkinliklerle okurlarla buluşturan Boğaziçi Üniversitesi önümüzdeki dönemde de edebiyatın önemli isimlerini ağırlamaya devam edecek.