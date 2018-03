Bol spoilerlı: Walking Dead 7. Sezon 1. Bölümünde neler oldu?

The Walking Dead hayranlarının aylardır büyük heyecanla bekledikleri gün Amerika’da Pazar, ülkemizde ise Pazartesi günü geldi. Her sezon finalinin izleyenleri büyük merak ve heyecan içinde bırakmasıyla ünlü dizi, altıncı sezonda bu beklentileri zirveye ulaştırmıştı. Çok fazla spoiler uyarısı vermeliyizz bu arada. Bölümü izlemediyseniz bu incelemeyi es geçin.

Yedinci sezonun ilk bölümü son sezonu bıraktığımız yerden bir kaç dakika ileride başladı. Negan seçtiği kişiyi öldürmüştü ama biz bunun kim olduğunu ilk on beş dakika boyunca öğrenemedik. İlk sahnede suratına kan sıçramış olan ana karakterimiz Rick yaptığı bu hareketten ötürü Negan’ı öldürmekle tehdit ediyordu. Tabii ki bu tehditler Negan’ı korkutmaktan ziyade daha çok sinirlendirdi. Rick’in aklını başına getirmek için onu zorlu bir teste tabi tuttu. Maalesef, inatçı ve gururlu kahramanımız Rick bu testi zorla ama başarıyla tamamlasa da dersini almamıştı. Bu noktaya daha sonra tekrar geleceğiz ama önce şok edici ölüm sahnelerini inceleyelim.

Çok fazla film ve dizi takip edenler olarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu sahne televizyon tarihinin en şok edici, en yürek parçalayıcı, en vahşi sahnesiydi. Karşılaştırmak gerekirse, “şok edici, üzücü ölüm” deyince akla ilk olarak Game of Thrones ve Hannibal geliyor. Ama ne Game of Thrones’ın dokuzuncu bölümünün sonundaki şok edici ölüm, ne de Hannibal’ın ikinci sezon finalinde gerçekleştirdiği katliamlar üzerimizde bu etkiyi bırakmamıştı. Walking Dead’deki sahnenin diğerlerinden farklı olmasının nedenleri sahnenin çok uzun sürmesi, uzun zamandır heyecanla beklenen bir an olduğundan üzerimizde büyük bir gerilim yaratması, Negan karakterini daha yeni tanımaya başladığımız için ne yapacağını kestiremememiz diyebiliriz.