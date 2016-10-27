Bol spoilerlı: Walking Dead 7. Sezon 1. Bölümünde neler oldu?

The Walking Dead hayranlarının aylardır büyük heyecanla bekledikleri gün Amerika’da Pazar, ülkemizde ise Pazartesi günü geldi. Her sezon finalinin izleyenleri büyük merak ve heyecan içinde bırakmasıyla ünlü dizi, altıncı sezonda bu beklentileri zirveye ulaştırmıştı. Çok fazla spoiler uyarısı vermeliyizz bu arada. Bölümü izlemediyseniz bu incelemeyi es geçin.









Altıncı sezonun finali bittiğinde, yeni sezonda ana karakterlerden birinin dizinin yeni kötüsü Negan tarafından vahşice öldürüleceğini biliyorduk. Dizi bazen uyarlandığı çizgi romandan farklılıklar gösterdiği için, ölecek karakterin çizgi romandakiyle aynı kişi olup olmayacağı iki sezon arasında en çok tartışılan konulardan biriydi.

Yedinci sezonun ilk bölümü son sezonu bıraktığımız yerden bir kaç dakika ileride başladı. Negan seçtiği kişiyi öldürmüştü ama biz bunun kim olduğunu ilk on beş dakika boyunca öğrenemedik. İlk sahnede suratına kan sıçramış olan ana karakterimiz Rick yaptığı bu hareketten ötürü Negan’ı öldürmekle tehdit ediyordu. Tabii ki bu tehditler Negan’ı korkutmaktan ziyade daha çok sinirlendirdi. Rick’in aklını başına getirmek için onu zorlu bir teste tabi tuttu. Maalesef, inatçı ve gururlu kahramanımız Rick bu testi zorla ama başarıyla tamamlasa da dersini almamıştı. Bu noktaya daha sonra tekrar geleceğiz ama önce şok edici ölüm sahnelerini inceleyelim.











Çok fazla film ve dizi takip edenler olarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu sahne televizyon tarihinin en şok edici, en yürek parçalayıcı, en vahşi sahnesiydi. Karşılaştırmak gerekirse, “şok edici, üzücü ölüm” deyince akla ilk olarak Game of Thrones ve Hannibal geliyor. Ama ne Game of Thrones’ın dokuzuncu bölümünün sonundaki şok edici ölüm, ne de Hannibal’ın ikinci sezon finalinde gerçekleştirdiği katliamlar üzerimizde bu etkiyi bırakmamıştı. Walking Dead’deki sahnenin diğerlerinden farklı olmasının nedenleri sahnenin çok uzun sürmesi, uzun zamandır heyecanla beklenen bir an olduğundan üzerimizde büyük bir gerilim yaratması, Negan karakterini daha yeni tanımaya başladığımız için ne yapacağını kestiremememiz diyebiliriz.

Gelelim ayrıntılara! Altı ay beklediğimiz yetmiyormuş gibi bizi bir de onbeş dakika bekleten ve alttan alttan Rick’in geriye dönüş anlarını vererek bizi gerdikçe geren (Walking Dead bunu yapmayı çok seviyor!) senaristlere ve yapımcılara tam kızmaya başlarken, televizyonda izlediğimiz en brütal sahneleri izledik. “Ben bu diziyi neden izliyorum hala?”dan “işte bu yüzden izliyorum”a çok hızlı bir şekilde geçiş yaptık.

İlk olarak Abraham’ı seçti Negan. Kimseye ses çıkarmamasını, bağırmamasını, engel olmaya çalışmamasını emrettikten sonra dikenli tellerle sarılı beyzbol sopası “Lucille” Abraham’ın kafa tasıyla buluştu. Beklenmedik bir şekilde ilk darbeden sonra geri kalkan Abraham karakterine uygun olarak son sözlerinde Negan’a küfür etti. Bu hakaret Negan gibi bir kişiliği tabi ki çok eğlendirdi. Daha sonra defalarca sopasıyla Abraham’ın kafasını çorbaya çevirişini izledik, izlediler.

Sevilen bir karakter olmasına rağmen sadece Abraham ölse bölüm üzerimizde bu kadar büyük bir etki bırakmazdı ve tabii ki senaristler bunu çok iyi biliyorlardı. O yüzden ikinci bir ölüm sahnesiyle duygularımızı alt üst ettiler. Abraham’ı öldürükten sonra kanlı sopasını arkadaşlarının suratına sallayan ve psikolojik şiddetin sınırlarını zorlayan Negan’ın hareketlerine daha fazla dayanamayan bıçkın Daryl 40 tane düşman etrafını çevrelemişken Negan’a yumruk atmak gibi çok zekice bir davranışta bulundu.

Fiziksel şiddet kadar (hatta belki daha fazla) psikolojik şiddetten de büyük haz alan Negan, Daryl’ı gruptan bir kişiyi daha öldürmeye karar vererek cezalandırdı. Bu sahne çok ani gelişti: Lucille bir anda Glen’in kafatasıyla buluştu. Anlık şok bize yeterdi ama senaristler ve yapımcılar çizgi romandaki psikopatlığı ekranlara taşımak konusunda ısrarcıydılar. Glen’in kafatasının yamuluşunu, tek gözünün yuvasından fırlamasını, buna rağmen dik durup hala konuşmaya çalışırken kendi kanında boğulmasını izledik. Maggie’nin tepkisini, Glen’in suratını gördükçe içimizde tarif edilemeyen duygular oluştu. Gerçekten daha önce hissetmediğimiz, adı konulamaz duygular: şok, üzüntü, öfke, çaresizlik... bunların hepsinin aynı anda yaşanmasının bir adı varsa işte o duyguydu hissettiklerimiz.











Bu sahnenin şokunu nasıl atlatacağız derken şimdiki zamana, Negan’ın Rick’i tabi tuttuğu teste geri döndük. Yaşadığı şoku atlatamayan Rick testi başarıyla tamamlamakta zorlansa da kendisi Rick olduğu için tabii ki başarıya ulaştı ama bu sırada bizi biraz daha germeyi ihmal etmedi.

Grubun yanına geri döndüklerinde Negan hala Rick’in tutumundan, daha doğrusu “bakışlarından” memnun değildi. Onun kendisine itaat edeceğine, artık patronun kim olduğunu anladığına ikna olmamıştı. O yüzden daha da zorlu bir test hazırladı. Daha bölüm bitmeden “tamam Negan, en manyak sensin, en büyük patron sensin, yeter artık!” raddesine biz çoktan gelmiştik ama Rick’in biraz daha psikolojik şiddete maruz kalması gerekiyormuş. “Carl’ın kolunu kes ya da tanıdığın herkes ölürken sen bunları izlersin” temalı test Rick’in Negan’a karşı olan bakışlarının tamamen değişmesine, yenilgiyi kabul etmesine sebep oldu.

Rick, Carl’ın kolunu tam keseceği sırada testi sonlandırdı Negan. Bu davranış biraz soru işaretlerine sebep oldu. Negan’ın çocuklara karşı bir zaafı var mı acaba? Tüm bu psikopatlığın altında insani bir yön de yatıyor mu? İki kişiyi vahşice sevdiklerinin gözleri önünde büyük bir heyecanla öldüren adam neden Carl’ın kolunun kesilmesini engelledi son anda? Rick’in kendine itaat edeceğini o anda anlamış bile olsa testi tamamlamasını bekleyebilirdi. Yoksa bu da psikolojik şiddetin bir parçası mı? Ne zaman ne yapacağını hiç kestiremeyeceğimiz bir karakter olarak mı kalacak hep Negan? Cevaplar ne olursa olsun diziyi biraz daha hareketlendireceği kesin. Ayrıca altı sezon sonra bile Rick’i daha önce hiç görmediğimiz bir halde görmek bile yeterdi. Resmen salya sümük ağlayarak birine yalvardı, ilk defa yenilgiyi kabul etti, ilk defa birine tamamen boyun eğdi.

Negan’dan bu kadar bahsetmişken karaktere hayat veren Jeffrey Dean Morgan’ın muhteşem performansından bahsetmeden geçemeyeceğiz. Kendisi o kadar iyi ve doğal oynuyor ki, yıllardır biz dizi manyaklarının aklına Supernatural’dan çok sevdiğimiz “Baba Winchester” olarak kazındığı karakterin bir anda silinmesine sebep oldu.

Dizinin son sahnelerinde tüm grubun ne yapacağını bilemez halde oturdukları yerde surat asıp ağlamalarını izlerken, biz de daha fazla üzülemeyez herhalde diyorduk ki olan olaylardan dolayı kendini suçlayan hamile ve hasta Maggie ayaklandı, doktora tek başına gideceğini söyledi ama grup zor da olsa ona yardım etmelerine izin vermeye ikna etti. Son sahnede tüm grup Abraham ve Glen’in cesetlerini taşırken Maggie’nin olduğu yerde perişan bir halde ağlaması bizi tekrar tarifsiz duygulara sürükledi.

Bölümü oyuncular açısından inceleyecek olursak, bölümün tamamı boyunca ana karakterlerden çoğunun aynı yerde oturup ağlamaktan başka bir şey yapmadıklarına dikkatinizi çekmek isteriz. Çekmesi bile oldukça zor bir bölüm olmuştur kesin. Hem iki tane çok sevilen karaktere, aktör arkadaşlarına veda ettiler, hem de sürekli oturup ağlamak zorunda kaldılar. Duygusal ve fiziksel olarak bu kadar zorlayıcı bir dizide oynamak kolay olmasa gerek.

Bölüm Amerika’da yayınlandığından itibaren hakkında çok fazla konuşuldu (ve konuşulmaya devam ediyor). Dizi ve film yorumu yapan tüm kanallar, siteler, sayfalar Walking Dead’den bahsediyor. “Parents Television Council” (Ebeveyn Televizyon Konseyi) adlı bir grup da dizinin kablolu televizyonda yayınlanmak için fazla vahşi olduğunu belirten bildiriler yayınladı. Fazla vahşi buluyorsanız izlemeyin, milletin zevkine dokunmayın, diyor ve yazımızı burada sonlandırıyoruz.

Gözümüzden kaçan, mutlaka bahsedilmesi gereketiğini düşüdüğünüz bir şeyler varsa yorumlarınız bekliyoruz!

AYDİ ŞEKER