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18 Temmuz 2018 13:57

Bollywood sineması, açık havaya taşınıyor!

Hint sinemasının beş önemli yapımı, Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu iş birliğinde Nişantaşı Sanat Parkı’nda gösterilecek.


Hint sinemasının en sevilen filmleri arasında yer alan beş film, Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu iş birliği ile açık hava sinema gecelerinde gösterilecek. Film gösterimleri, 20 Temmuz’dan başlayarak her cuma akşamı saat 20.30’da Nişantaşı Sanat Parkı’nda yapılacak.


Film keyfinin en büyük tamamlayıcısı olan patlamış mısır ve içecek ikramının Şişli Belediyesi tarafından yapılacağı etkinlikler, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.


Açık hava sinema gecelerinde gösterilecek filmler “3 Idiots”, “Kahani”, “Queen”, “Taare Zameen Par” ve “Paheli” olacak.



FİLM GÖSTERİMLERİ



3 Idiots: 20 Temmuz Cuma, Nişantaşı Sanat Parkı, 20.30


Kahani: 27 Temmuz Cuma, Nişantaşı Sanat Parkı, 20.30


Queen: 03 Ağustos Cuma, Nişantaşı Sanat Parkı, 20.30


Taare Zameen Par: 10 Ağustos Cuma, Nişantaşı Sanat Parkı, 20.30


Paheli: 17 Ağustos Cuma, Nişantaşı Sanat Parkı, 20.30



Yer: Nişantaşı Sanat Parkı


Adres: Harbiye Mahallesi, Valikonağı Caddesi, Gümüş Sokak, Şişli / İstanbul


Saat: 20.30


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