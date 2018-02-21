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Sinema>  Sinema Haberleri
21 Şubat 2018 10:37

Bond 25'in yönetmenlik koltuğuna kim oturacak?

Uzun süredir açıklığa kavuşmamış olan mesele, hala tam kesinlik kazanmış değil.

Yakın zamanda EON ve MGM, yönetmenlik için Denis Villeneuve, Yann Demange, David Mackenzie gibi isimlerin konuşulduğunu belirtmişlerdi. MGM son son Demange’yi ciddi bir şekilde masaya yatırıyorken filmin dağıtım haklarını satın alan Annapurna Pictures bu film için daha ünlü bir isim isteyince Danny Boyle düşünülmeye başlandı.
Slumdog Millionaire filmiyle gönüllerimizde taht kuran başarılı yönetmen Boyle, MGM’den gelecek bu teklife olumlu bakacak mı? Variety’nin haberine göre Boyle, Bond’un yönetmenliği için istekli olabilir ama daha önce Collider’la yaptığı röportajda, 'Bond filmlerinin bütçeleri çok büyük. Ben düşük bütçelilerde daha iyi çalışıyorum' demişti.
Bond 25‘in çekimlerine bu yıl başlanacak. 49 yaşındaki İngiliz aktör Daniel Craig’i Bond olarak son kez izleyeceğimiz film, dünyada Kasım 2019’da vizyona girecek.
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