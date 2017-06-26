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26 Haziran 2017 12:52

Bong Joon Ho, yeni filmi Okja'yı anlattı

Usta yönetmen Bong Joon Ho, Netflix için çektiği ve Cannes Film Festivali'nde de izleyiciyle buluşan Okja'yı filmin oyuncularıyla birlikte özel bir videoda anlattı.


Her zaman alanında uzman isimler ve en başarılı oyuncularla çalışmayı isteyen dünyaca ünlü yönetmen Bong Joon Ho, Netflix için çektiği son filmi Okja ile, onlarca yeteneği kamera önü ve arkasında bir araya getirmeyi başaran küresel bir yapıma imza attı. Bong, farklı ülkelerde ve kıtalar arasında çektiği sahnelerde tek bir vizyonu amaçladı: Tamamen evrensel bir aşk ve arkadaşlık hikayesi anlatmak.

Netflix bugün yayınladığı özel bir videoda, tüm Okja kadrosunun bu evrensel hikayeyi ekrana taşımak için nasıl sınırları aştıklarını gösteriyor. Daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan görüntülerde Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Steven Yeun’un özel röportajları ve yönetmen Bong’la çalışan oyuncuların kamera arkası görüntülerini izleyebilirsiniz. Videoya ulaşmak için buraya tıklayın.
Okja, 28 Haziran’da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.
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