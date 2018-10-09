Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
9 Ekim 2018 10:33

Borç 30 Kasım’da vizyonda

37. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan Vuslat Saraçoğlu imzalı Borç filmi 30 Kasım’da Başka Sinema dağıtımıyla vizyona giriyor.


Daha önce Müslüm Babanın Evlatları belgeselini çeken ve Murat Düzgünoğlu imzalı Neden Tarkovski Olamıyorum filminde rol alan Saraçoğlu senaryosunu da yazdığı yeni filmi Borç’ta genel anlamıyla ‘iyilik’ kavramı üzerine sorular soruyor.


Serdar Orçin, İpek Türktan Kaynak, Rüçhan Çalışkur, Ozan Çelik, Beyti Engin, Feridun Koç, Öykü Sevinç ve Ülkü Aybala Sunat’ın rol aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz, sanat yönetmenliğini Osman Özcan üstlenirken, kurgusunda ise Naim Kanat imzası bulunuyor.


Karısı Mukaddes ve kızı Simge ile birlikte Eskişehir’de yaşayan Tufan’ın yan dairede yalnız yaşayan ve rahatsızlanan komşuları Huriye’ye uzattıkları yardım eli sonrasında yaşananları konu edinen film, yaşam alanları ve onların kullanımları üzerine de yoğunlaşıyor. Erkeğin yarattığı sorumluluk duygusunun kadının yaşam alanında ete kemiğe bürünmesi filmde karakterler üzerinden ayrı ayrı fedakârlık kavramının sorgulanmasına neden oluyor.


Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından “İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen” kategorisinde destek alan filmin yurt içi ve yurt dışı festival yolculuğu devam ediyor.



KONU:


Karısı Mukaddes ve kızı Simge ile birlikte Eskişehir’de yaşayan Tufan küçük bir matbaada çalışır. Bir gece yan dairede yalnız yaşayan komşuları Huriye aniden fenalaşır. Doktor, Huriye’nin bir süreliğine bakılması gerektiğini söyler. Fakat ona bakabilecek kimse yoktur. Tufan Huriye’yi ortada bırakmayı göze alamaz ve iyileşene kadar ona evinde bakmaya karar verir. Yaşadığı kimi korku ve kaygıların sonucunda Tufan’ın “iyilik” hali önemli sınavlardan geçer.



Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    • Hollywood filmlerinde Türk imzası Hollywood filmlerinde Türk imzası

      Genç yaşında ideallerinin peşinden giderek Kanada'da ilk önce dil, ardından 3D animasyon eğitimi alan Abdullah Ecirli'nin, bugün dünyanın ilgiyle izlediği birçok Hollywood filminde imzası bulunuyor.

    • Başka Sinema Ayvalık Film Festivali devam ediyor Başka Sinema Ayvalık Film Festivali devam ediyor

      Kariyo & Ababay Vakfı ana sponsorluğunda gerçekleşen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali 3. gününe her gün olduğu gibi üniversite öğrencileri için düzenlenen atölye ile başladı.

    • Başak Parlak’tan sürpriz! Başak Parlak’tan sürpriz!

      Bebek Geliyorum Demez filminden ilk fragman görücüye çıktı.

    • Borç 30 Kasım’da vizyonda Borç 30 Kasım’da vizyonda

      37. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan Vuslat Saraçoğlu imzalı Borç filmi 30 Kasım’da Başka Sinema dağıtımıyla vizyona giriyor.

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir