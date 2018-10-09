Borç 30 Kasım’da vizyonda

Daha önce Müslüm Babanın Evlatları belgeselini çeken ve Murat Düzgünoğlu imzalı Neden Tarkovski Olamıyorum filminde rol alan Saraçoğlu senaryosunu da yazdığı yeni filmi Borç’ta genel anlamıyla ‘iyilik’ kavramı üzerine sorular soruyor.

Serdar Orçin, İpek Türktan Kaynak, Rüçhan Çalışkur, Ozan Çelik, Beyti Engin, Feridun Koç, Öykü Sevinç ve Ülkü Aybala Sunat’ın rol aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz, sanat yönetmenliğini Osman Özcan üstlenirken, kurgusunda ise Naim Kanat imzası bulunuyor.

Karısı Mukaddes ve kızı Simge ile birlikte Eskişehir’de yaşayan Tufan’ın yan dairede yalnız yaşayan ve rahatsızlanan komşuları Huriye’ye uzattıkları yardım eli sonrasında yaşananları konu edinen film, yaşam alanları ve onların kullanımları üzerine de yoğunlaşıyor. Erkeğin yarattığı sorumluluk duygusunun kadının yaşam alanında ete kemiğe bürünmesi filmde karakterler üzerinden ayrı ayrı fedakârlık kavramının sorgulanmasına neden oluyor.





Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından “İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen” kategorisinde destek alan filmin yurt içi ve yurt dışı festival yolculuğu devam ediyor.

KONU:

Karısı Mukaddes ve kızı Simge ile birlikte Eskişehir’de yaşayan Tufan küçük bir matbaada çalışır. Bir gece yan dairede yalnız yaşayan komşuları Huriye aniden fenalaşır. Doktor, Huriye’nin bir süreliğine bakılması gerektiğini söyler. Fakat ona bakabilecek kimse yoktur. Tufan Huriye’yi ortada bırakmayı göze alamaz ve iyileşene kadar ona evinde bakmaya karar verir. Yaşadığı kimi korku ve kaygıların sonucunda Tufan’ın “iyilik” hali önemli sınavlardan geçer.