Bordo Bereliler 2: Afrin galası gerçekleşti

Senaryosunu Coşkun Gündoğdu ve Ayça Baytimur’un, yönetmenliğini Erhan Baytimur’un üstlendiği filmin galası önceki akşam Özdilek’te gerçekleşti.



Cenk Ertan, Çiğdem Batur, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Ali Ertem gibi film oyuncularının yanısıra işadamı Sedat Peker, Sinan Albayrak, Çiğdem Tunç, Tuğba Özay gibi isimler de gala davetlileri arasındaydı.

Özel kuvvetlere bağlı bordo bereli askerlerin terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyonu konu alan ve Afrin’de başlayıp, İnegöl’de son bulan filmin çekimlerinde yüzde yüz yerli üretim silahlar kullanıldı. Bu silahlar galada Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından sergilendi.

Çekimlerine Aralık ayında başlanmış olan Bordo Bereliler 2: Afrin, 23 Mart’ta sinemalarda olacak