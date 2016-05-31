Boşanma davasında şiddet gelişmesi

Uzun zamandır kariyeri kötüye giden oyuncu Johnny Depp, Amberr Heard ile olan evliliğinin bitiş sürecini sancılı geçiriyor. Geçtiğimiz hafta vizyona giren Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filminde de karşımıza çıkan aktör, bir yandan kariyeriyle bir yandan da Amber Heard'ün verdiği ifadenin sıkıntılarıyla uğraşıyor.

Bir süredir Tim Burton yapımları dışında pek de karşımıza çıkmayan aktör, Hollywood'dan ücretlerinin yüksekliği nedeniyle iş almakta zorlanıyordu. Bunlarla birlikte geçtiğimiz hafta yapılan bir açıklamayla eşi Amber Heard'den boşanacağını ifade eden Depp, bu boşanma sürecinin beklediğinden daha zorlu geçeceğini, Amber Heard'den gelen beklenmedik bir adımla gördü. Amber Heard, şiidet gördüğü iddiasıyla polise başvurdu. Dava sürecinin bütünüyle değişmesi bekleniyor. Johnny Depp, 20 milyon dolar nafaka ödeyecek!







Amber Heard, Johnny Depp'ten şiddet görüğü iddialarıyla ilşgili Los Angeles Polis Departmanına ifade verdi. Medyaya yapılan açıklamada Heard'in avukatları, Amber'ın en başta boşanma prosedürlerini basından uzak turmak için polise resmi ifade vermek istemediğini ancak Depp'in ekibinin Heard'i küçük düşürme çabalarının onları bu adımı atmaya mecbur bıraktığını açıkladı.







Heard'in avukatları Samantha F. Spector ve Joseph P. Koenig şunları söyledi: "Johnny'nin ekibinin Amber hakkındaki suçlamaları Amber'ı LAPD'ye olası yanlış anlaşılmaları önlemek için ifade vermek durumunda bıraktı. Amber Johnny'nin ellerinde yıllardır fiziksel ve psikolojik şiddet görüyor"







Aile içi şiddet kurbanlarının çoğunun istismarcılarına karşı polise gitmediğine dikkat çekilen açıklamaya şöyle devam edildi: "Aslında Amber önce, diğer birçok aile içi şiddet kurbanı gibi kendi çektiği istismardan önce istismarcıya zarar gelmemesine yönelik hareket etti. Biz doğru olanı seçtik. Maalesef Johnny'nin ekibi hemen basına gitti ve Amber'a acımasızca saldırmaya başladı. Amber bir aile içi şiddet kurbanı ve bunu para için yapmıyor. Amber, Johnny'nin acımasız avukatlarına ve vekillerine karşı bu suçlamaları yapma cesaretini gösteren cesur ve ekonomik özgürlüğüne sahip bir kadın." Aile içi şiddet kurbanlarının çoğunun istismarcılarına karşı polise gitmediğine dikkat çekilen açıklamaya şöyle devam edildi: "Aslında Amber önce, diğer birçok aile içi şiddet kurbanı gibi kendi çektiği istismardan önce istismarcıya zarar gelmemesine yönelik hareket etti. Biz doğru olanı seçtik. Maalesef Johnny'nin ekibi hemen basına gitti ve Amber'a acımasızca saldırmaya başladı. Amber bir aile içi şiddet kurbanı ve bunu para için yapmıyor. Amber, Johnny'nin acımasız avukatlarına ve vekillerine karşı bu suçlamaları yapma cesaretini gösteren cesur ve ekonomik özgürlüğüne sahip bir kadın."



Heard, Depp'in 21 Mayıs'ta Hollywood'daki evlerine sarhoş geldiğini ve yüzüne telefonuyla vurduğunu iddia ediyor. Geçtiğimiz hafta boşanma davası açmak için mahkemeye giden Heard'in yüzünde yara izleri dikkat çekiyordu.



Amber Heard'in boşanma davası açmasından birkaç gün sonra Karayip Korsanları yıldızının 17 yaşındaki kızı Lily Rose Instagram'a aşağıdaki fotoğrafı yollayıp altına şunları yazdı:



"Babam tanıdığım en tatlı ve en sevecen insandır, bana ve küçük erkek kardeşime harika bir baba oldu ve onu tanıyan herkes de aynısını söyler."

Ardından Johnny Depp'le 1998-2012 yılları arasında beraberliği olan Lily-Rose'un annesi Vanessa Paradis, ünlü oyuncuyu savunan bir mektup yazdı ve iddiaları "çirkin" olarak niteledi:



"İlgilinin dikkatine,



İki çocuğumun babası olan johnny Depp, hassas, sevecen ve sevilen biridir. Yapılan bu son iddiaların çok çirkin olduğunu düşünüyorum. Johnny, onu tanıdığım seneler boyunca bana hiçbir zaman fiziksel şiddet uygulamadı ve bu iddialardaki adam, 14 harika yıl geçirdiğim adama hiç benzemiyor.



Saygılarımla

Vanessa Paradis"



Yukarıda solda Depp, 17 yaşındaki kızı Lily-Rose ile, sağda Lily-Rose'un annesi Vanessa Paradis ile görülüyor.



Depp'in telefonuyla yüzüne vurması sonucu gözünden yaralandığını iddia eden Amber Heard, Depp'in bu saldırgan hareketlerinin arkasında uyuşturucu ve alkol kullanımın yattığını iddia ediyor. Heard bu hafta Depp'e karşı geçici uzaklaştırma emri çıkarttırmıştı. Boşanma davasıın ilk duruşması önümüzdeki ay gerçekleşecek.



