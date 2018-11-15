Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
15 Kasım 2018 15:08

Boyu kısa diye Tom Cruise’a başrolü vermediler

Beyazperdeden televizyona uyarlanan ve filmde Tom Cruise’un başrolünü üstlendiği Jack Reacher'ın televizyon dizisinde Cruise rol almayacak.


Lee Child'ın 2005'te yayımlanan aynı adlı kitabında Jack Reacher, "elleri tabak kadar" olan 1.95 boyunda bir karakter olarak tasvir ediliyor. İlk iki filmde başrol oynayan ünlü yıldız Tom Cruise'un boyu ise 1.70 santimetre. Filmin yapımcıları, bu kararının "Cruise'un boyunun kısa olması" nedeniyle alındığını açıkladı.


Lee Child BBC'ye açıklamasında, bu kararı okuyuculardan gelen eleştirileri dikkate alarak verdiklerini belirterek "Cruise iyi bir oyuncu. Ama sonuçta okuyucular haklı. Fiziksel özellikleri bu karaktere uymuyor. Cüsse, bu karakterin ana unsuru. Normalde Reacher içeri girince bir dakika falan bir şaşkınlık yaşamanız gerekiyor" dedi.


Child, "Bu nedenle, artık Tom Cuise ile film yapmayacağız. Yeni bir aktörle, Netflix ya da benzeri bir platform için dizi yapacağız. Tom Cuise'la ilgili düş kırıklığı yaşayan okuyucularımdan başrol için mükemmel adamı bulma konusunda yardım istiyorum" diye konuştu.


İkinci filmde gişe hasılatı düştü



Tom Cruise'un Amerikan ordusundan emekli bir binbaşıyı canlandırdığı ilk Jack Reacher filmi 2012'de gösterime girmişti. Yönetmenliğini Christopher McQuarrie'ın yaptığı film dünya genelinde 218 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.


2016'da ikincisi çekilen filmin hasılatı 162 milyon dolara düşmüştü. Tom Cruise'ın kadrodan çıkarılmasında bu düşüşün de rol oynamış olabileceği belirtiliyor.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir