Brad Pitt, kalabalıktan hayranını kurtardı

Altı çocuk babası Brad Pitt'in küçük bir kız çocuğunu kalabalığın arasında ezilmekten kurtarışı günün en çok konuşulan görüntülerinden birisi oldu.







Heyecanlı ve önü bariyerlerle kapatılmış bir hayran kitlesinin arasında küçük bir hayranını fark eden Brad Pitt, koşarak küçük kızın yanına gidip onu oradan kurtarmaya çalıştı. Angelina Jolie ile altı çocuğun ebeveyni olan ünlü oyuncunun bu hareketi büyük takdir topladı.









Koşarak kalabalığın en önünde bariyerle kalabalığın arasında sıkışıp kalan kız çocuğunu kurtarmak için hamle yapan Pitt, oldukça üzgün görünüyordu. Yeni filmi Allied in Gran Canaria'nın Las Palmas'ta yapılan çekimleri sırasında onu görmek için toplanan kalabalığın arasında küçük bir kız çocuğu Pitt'in dikkatini çekti. Kendisiyle fotoğraflar çekmek için öne doğru hamleler yapan yetişkinlerin arasında gördüğü küçük kızın durumu Pitt'i oldukça üzdü.

İspanyol gazetesi Canarias7.es, küçük kızın oldukça zorlandığını ve kimsenin onu fark etmediğini ancak Brad Pitt'in hemen durumu fark ederek onun yanına gittiğini yazdı. Korumalarıyla birlikte kızı güvenli bir noktaya kadar kaldıran Pitt, küçük kızın iyi olup olmadığından emin olup ona yardımcı olmayı da ihmal etmedi.