Brad Pitt neden boşandı?

2016’nın en bomba haberlerinden biri Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin ayrılık haberiydi. Şöhretler arasında hayranların birbirine en çok yakıştırdığı isimdi belki bu çift. Ancak yılın sonunda vizyona giren Allied filminin iki oyuncusu Brad Pitt ve Marion Cotillard’ın birlikteliği bu ilişkiyi bitirdi. Geçmişe baktığımızda bu Pitt’in ilk “vukuatı” değildi. Brad Pitt ile Jennifer Aniston’un boşanmasının üstünden 10 yıldan fazla bir süre geçmişti. İki aktör de sonradan başkalarıyla ilişkiler yaşayıp hayatlarına devam etseler de, halk bir zamanların "o çift" için neyin yanlış gittiğini çözmeye odaklanmaya sabit kaldı. Gözlemciler suçun büyük kısmını Angelina Jolie’nin girişimine atsalar da, Aniston ve Pitt’in bitirme kararlarına etki eden pek çok şey olduğu ortaya çıktı. Jolie nereden bilebilirdi bir gün Aniston’un elinden aldığı adamın kendisini de bırakmayacağı.





Brad Pitt, Aniston ile evliyken “hayatını boşa harcıyormuş” gibi hissetmiş

Her ne kadar Brad ve Jennifer’ın beraber olmasını ve ayrılıklarının sebebinin sözde, Angelina’yla ilişki içinde olmamasını umsak da Pitt’in beyannameleri gösteriyor ki, “Bay Ve Bayan Smith”te Jolie ile karşılaşmadan önce ayrılık fikrini aklına koymuş. Filme başlamadan bile zaten bir çıkış yolu arıyormuş. Durumu Pitt’in kendi sözleriyle açıklayacak olursa o, kendini “ruhsal olarak aşırı yıpranmış ve fırsatlarını kaçırıyormuş gibi” hissediyormuş. Kendi hisleri konusunda dürüst olmaktansa “hayatını boşa harcamak” lafında aslında mutsuz bir evlilik yaşıyormuş demek istediğini varsayabiliriz.





Aniston hemen çocuk isterken Brad Pitt bu fikre sıcak bakmıyordu

Vanity Fair’deki bir makale, Jennifer Aniston’un kendini Brad Pitt’le boşanma aşamasında bulduğu sıralarda hamilelik umutları olduğunu ortaya çıkardı. Eski aşıkların anonim bir ortak arkadaşları şöyle açıklamalarda bulunmuş: “Brad ve Jen evliyken, bebek sahibi olmak Brad’in önceliği değildi, hem de hiç. Bu onun için soyut bir arzuyken, Jen için çok daha çabuk olması gereken bir şeydi.”Maalesef Brad’in o zamanlar yeni alevlenen aşkı Angelina ve onun evlatlığıyla çok vakit geçirmesi sağolsun, medya ve halkı tam tersine inanmaya itti. O zamanın başlıkları Aniston’un Brad’in aile kurma tutkusunun önüne, bencilce kariyerini koyduğunu ve bu yüzden Pitt’in onu terk ettiğini yazmıştı. Aniston’un, Pitt’ten boşanma sürecinde çocuk istediğini ve bir noktada sahip olabileceği konusunda ısrar etmesine rağmen çocuksuz kaldı. Ne yazık ki gerçeklerin ortaya çıkması böylesine bir yanlış anlaşılmanın kusurunu kapatamıyor.





Halkın baskısı

“Yaşayan en seksi adam” “Amerika’nın en tatlı kişisi” evlendi ve halk onlara aşık oldu. Beklentiler başından beri yüksekti. New York Daily News, Jen ve Brad evlendikten hemen sonra, Beverly Hills, Kaliforniya’da 1.7 milyon dolarlık, 14,000 metre karelik bir köşke taşındıklarını söyledi. Sık sık halkın gözü önündeydiler. Halk ise onlara daha sıkı bağlanmak için sürekli Brad ve Jen’in güzel sarı saçlı çocuklarının olmasını umuyordu. Çift, mükemmel görünümlerini devam ettirmek için, hiçbir zaman hissetmedikleri kadar büyük birer aşıklarmış gibi davranmak zorunda kaldılar. Halkın onlara karşı duyduğu ilgiden ötürü üzerlerinde hissettikleri büyük miktardaki baskı, onları ciddi anlamda yıpratmış olabilir. Milyonlarca yabancının yüksek standartlarında yaşama ihtiyacı sonunda çok fazla şey kanıtlamış olabilir.





İkisinin de kariyeri, aynı zamanda çıkış yakaladı

Partnerlerden biri çok meşgulken, eşinin yanında olması sadece oyunculuk sektörü için problem yaratan bir durum değil. Jennifer ve Brad evlendiklerinde, ikisi de oyunculukta yükselmek için büyük istekler içindeydi. Bu, ne zaman isterlerse o zaman beraber olmalarının zor oluşu anlamına geliyordu. Aniston, Pitt’in onun yanında olmasını istediği ama meşgul programından dolayı olamadığı zamanların olduğunu itiraf etti. “International Business Times”in raporlarına göre ikili, Brad’in “Ocean’s Twelve” ve “Troy” filmleri; Jen’in “The Good Girl” filmi sağ olsun, bayağı bir ayrı zaman geçirmelerine neden olmuştu. 2004 “Primetime Emmy Awards”ta beraber görünüp, halkı her şeyin iyi olduğuna inandırmışlardı. Ancak her şeyin bir göz boyama olduğu birkaç ay sonra fark edilecekti. Çünkü ikili, tüm hayranlarına evliliklerinin bittiğini anons edecekti.





Pitt'in uyuşturucu sorunları yargılaması, yeteneğine gölge düşürmüş olabilir

Esquire ile olan bir ropörtajında Brad Pitt, boşanma zamanlarında uyuşturucu kullandığını itiraf etti. O sıralar Pitt, hayat stilinden yanıp kül olduğunu ve değişikliğe ihtiyacı olduğunu hissettiğini söyledi. Maalesef Aniston için bu “hayat tarzı” değişikliği, bir ayrılık anlamına gelecekti.



AHMET TOĞAÇ