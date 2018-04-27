Brad Pitt, taciz skandalını beyazperdeye aktarıyor!

93 kadın tarafından tacizle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein’ın skandallarını ele alan bir film projelendirildi. Ünlü aktör Brad Pitt filmin yapımcılığını üstlenecek.

Film, bu yıl Pulitzer ödülü kazanan gazeteciler Jodi Kantor ve Meghan Twohey’in Weinstein skandalını ortaya çıkarırken yaşadıklarını anlatıyor olacak. Brad Pitt’in Plan B isimli yapım şirketinin, filmin yayın haklarını satın aldığı belirtildi.

Gazetecilerin ödüllü haber dizisi geçen yıl yayımlanmış ve haber #MeToo ve #Time’sUp akımlarının ortaya çıkmasında rol oynamıştı.

People dergisi, Weinstein tarafından 1995 yılında cinsel tacize uğradığını açıklamış olan ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow’un o dönemki erkek arkadaşı olan Brad Pitt’in Weinstein'a duyduğu öfkeyi ifade etmek için bu filmi çekmek istediğini yazdı.