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10 Eylül 2018 14:32

Brad Pitt’e dava şoku

Brad Pitt'in evsiz kalanların ev sahibi olması için Make It Right adıyla kurduğu kuruma 'dolandırıcılık' davası açıldı.


New Orleans'ı 2005'te vuran Katrina Kasırgası'nda 1883 kişi hayatını kaybetmişti. 520.4 milyar liralık hasara yol açan kasırgada yüzlerce ev yıkılmıştı. ABD'li aktör Brad Pitt(54), bölgede yaşayanların yeniden ev sahibi olması için 'Make It Right' adıyla bir hayır kurumu kurmuştu. Kurum, New Orleans'ta 150 ev inşa edeceğini açıklamıştı.


Bugüne kadar 109 ev inşa eden 'Make It Right', bunları 960'ar bin liraya sattı. Ancak bu evlerde oturanlar, önceki gün hayır kurumuna 'dolandırıcılık' davası açtı.


Davanın gerekçesi; inşaatta kullanılan kalitesiz kerestelerin çürümesi, bu nedenle evlerde ağır hasar yaşanması ve çatıların çökmesi.


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