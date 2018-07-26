“Brad Pitt’i özlüyorum”

Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Cambridge Düşesi Kate Middleton’danBrad Pitt’le olan evliliğini kurtarmak için ilişki tavsiyesi istediği iddia edildi. Kate Middleton ile Angelina Jolie’nin 3 yıl önce bir beş çayı organizasyonunda tanıştıkları ve sonrasında yakın arkadaş oldukları da iddialar arasında. US Weekly adlı magazin dergisinde yazan habaere göre; hayır işleri ve yardım vakıfları için yaptıkları önemli işler sayesinde birbirleriyle sürekli irtibatta kaldıkları ve bu sayede arkadaşlıklarını ilerlettikleri belirtiliyor.

Çekimleri Londra’da yapılan Malecifient 2 (Malefiz 2) filminin set aralarında sık sık biraraya gelen ikilinin birbirlerine aşk hayatı ile ilgili tavsiye verdiği ortaya çıktı. Kensignton Sarayı’nda yaşayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Middleton Jolie’ye Brad Pitt ile ayrılığı sonrası nasıl hissettiğini sordu.

Middleton’dan Jolie’ye: “Brad Pitt’i affet”

İsmi açıklanmayan saray yetkilisi: “Angelina Jolie Kate Middleton’a içini döktü ve son bir buçuk yılda yaşadıklarını anlattı. Bekar bir anne olmanın zorlukları ve çocuklarının velayeti hakkında Middleton’a danıştı. Brad Pitt’i özlediğini söyledi. Middleton ise ona Brad Pitt’i çocukları için geri kazanması gerektiğini belirtti. İkisinin çok iyi bir çift olduğunu düşünen Middleton, Jolie’ye Pitt’i affetmesinin bir yolunu bulabilirse, ikinci birleşmelerinin öncekinden çok daha iyi olacağını söyledi.”

6 çocukları olan Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti, 2016 yılında 12 yıllık ilişkilerini bitirme kararı almıştı.