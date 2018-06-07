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7 Haziran 2018 15:23

Bradley Cooper yönetmenliğindeki filmden altyazılı fragman!

Cooper'ın başrolünü Lady Gaga ile paylaştığı A Star is Born'dan Türkçe altyazılı ilk fragman!



Severek izlediğimiz oyuncu Bradley Cooper, hayal projesini gerçekleştirdi. A Star is Born/ Bir Yıldız Yetişiyor adlı filmin yönetmen koltuğuna oturmuş olan Cooper, senaryo ekibinde de yer aldı, aynı zamanda da başrolü üstlendi.


Bradley Cooper'ın yanı sıra filmin parlayan bir başka yıldızı Lady Gaga! Kendi hayat hikâyesiyle benzerlikler taşıyan Ally karakterine hayat veren Lady Gaga, son derece başarılı bir performans sergilemişe benziyor.


Film ülkemizde 19 Ekim 2018 tarihinden itibaren seyirciyle buluşacak.


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