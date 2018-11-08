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Sinema>  Sinema Haberleri
8 Kasım 2018 13:22

Breaking Bad efsanesi geri dönüyor

Dünyaca ünlü Emmy ödüllü dizi Breaking Bad film oluyor.


Türkiye'de de büyük hayran kitlesi bulunan Breaking Bad'in yaratıcısı Vince Gilligan, ünlü dizinin film olacağını duyurdu. Gilligan, film projesi için çalışmalara başladıklarını sürpriz bir açıklama ile duyurdu.


Breaking Bad'in başrol oyuncuları Aaron Paul ve Bryan Cranston'ın oynayayıp oynamayacağı ise henüz açıklanmadı. Ancak The Hollywood Reporter adlı siteye göre, film mevcut hikaye üzerinden çekilecek.


Dizinin yaratıcısı Vince Gilligan'ın filmin senaryosunu yazması ve yönetmesi bekleniyor. Ünlü dizi, 2008-2013 yılları arasında yayınlanmış ve bu süre boyunca Emmy ve Altın Küre dahil olmak üzere 147 ödül kazanmıştı.


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