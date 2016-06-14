Bridget Jones'tan haberler var

Sonsuz mutluluğu arayan Bridget Jones'un arayışı, Bridget Jones'un Bebeği isimli serinin üçüncü filmiyle devam ediyor. Yeni film Bridget Jones'un Bebeği'nden yayınlanan ilk afiş 2000'lerin başında güçlü bir çıkış yakalayarak popülerliğini devam ettiren seriyi ne kadar özlediğimizi bir kez daha hatırlattı.









Başından beri Renee Zellweger ile yolculuğuna devam eden seri, bu filmde de başrolde güzel oyunuya yer veriyor. Yıllar içinde kırklı yaşlarına geldiğine tanık olduğumuz Bridget Jones, yine hem eğlendirip hem de hüzünlendiriyor. İngiliz yazar Helen Fielding'in kaleminden çıkan en popüler iş olan Bridget Jones serisi, yayınlandığı dönemde çevrildiği tüm dllerde büyük bir popülerlik yakaladı. Vizyonda da oldukça başarılı bir grafik çizerek, üçüncü filmin yolunu açtı.

Afişin yayınlanmasıyla birlikte Bridget Jones ile ilgili beklentiler artmış durumda. Her zamanki gibi binbir karışıklığın içinde kendini bulacak ve yine hem güldürüp hem de hüzünlendirecek. Bridget Jones'un Bebeği filminde Renee Zellweger'e Colin Firth ve Patrick Dempsey eşlik ediyor.

Film Türkiye'de 16 Eylül'de vizyona girecek.





